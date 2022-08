Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST KARADENİZ'de konuştu:

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ambargolar ile bizi durduracaklarını düşünenlerin çok çok yanıldıklarını gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." dedi.

Demir, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti, görevlilerden bilgi aldı.

Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) standına geçen Demir, Baykar ve Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle öğrenciler tarafından geliştirilen, Türkiye'nin havacılık standartlarında ürettiği ilk hibrit monokok şasiye sahip "Deha Tech BeElectric 02" isimli yüzde 100 elektrikli aracı test etti.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Demir, TEKNOFEST'in artık Türkiye sınırları dışına taştığını vurgulayarak, "Bu sene Azerbaycan'da da yapıldı. Ülkemizin dışına taştığını da görüyoruz. On binlerce yarışmacı, binlerce proje, bu çok güzel bir gösterge. Demek ki biz gençliğimize, 7'den 77'ye herkese bir teknoloji heyecanı tattırdık anlamına geliyor." diye konuştu.

Demir, savunma sanayisinin daha önce TEKNOFEST'te daha yoğun yer aldığını ancak daha sonra savunma sanayisi dışındaki alanlara da büyük bir ilgi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu da ülkemizin genel olarak milli teknoloji hamlesi konusunda yaygın bir ivmeye kavuştuğunu gösteriyor. İnşallah bunun meyvelerini biz önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Çünkü bu heyecanın, bu enerjinin ürüne, teknolojiye ve katma değere dönüşmesi belli bir zaman alacak. Ama bu da geçmeden 3-5 sene sonra, 'İyi ki TEKNOFEST'te yapmışız ve TEKNOFEST'te falanca yarışmada veya falanca üründen şunlar çıktı' diye bunların da izlenirliğini göreceğiz. Ama burada şirketlerimiz, sanayi ekosistemimiz de buradaki gençlerimizi değerlendirme konusunda çok aktif olacaklar inşallah."

Bir gazetecinin, savunma sanayisi konusunda Türkiye'ye uygulanan ambargolar hakkındaki düşüncesinin ne olduğu yönündeki sorusuna ise Demir, şöyle yanıt verdi:

"Ambargolara gülüp geçiyoruz biz. Biz yapacağız. Yani ambargolar ile bizi durduracaklarını düşünenlerin çok çok yanıldıklarını gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Ambargolar nihayetinde, ambargo uygulayan ülkelerle bizim ilişkimiz konusunda, onların niyetlerini ve gerçek duygularını ortaya koyan test, turnusol kağıdı oluyor. Bu da bizim azmimizi artırıyor. Nasıl ki savunma sanayisinin başlangıcı 70'lerdeki ambargolar oldu. Şu anda gördüğümüz her ambargo, her engelleme, her yavaşlatma da bize ve gençlerimize şunu tekrar tekrar hatırlatıyor; biz kendimize yetmeliyiz her konuda."

Demir, TEKNOFEST heyecanının yayılması konusunda basının önemli bir görev yaptığına işaret ederek, buradaki projelerin ürüne giden yolculuklarında şirketlere ve kendilerine önemli görevler düştüğünü aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.