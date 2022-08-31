Bilişim Vadisi girişimcilerin nitelikli istihdamlarını desteklemeyi sürdürüyor

SAMSUN (AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin teknoloji ekosisteminin kurucu unsurlarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Şirketleştirme süreçleri, takımlarımızın kuluçka girişimcisi oldukları ortamları ve istihdam edilecekleri alanları açıyor. Var olan takımların nitelikli istihdamlarını destekliyoruz." dedi.

İbrahimcioğlu, AA muhabirinin TEKNOFEST KARADENİZ ve Bilişim Vadisi'nin çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

İbrahimcioğlu, RoboTaksi otonom araç yarışmaları ile üniversite ve lise takımlarıyla geleceğin otonom araçlarını ve mobilite ekosisteminin geleceğini çalıştıklarını söyledi.

Dünyada yeni yeni gelişmekte olan otonom bağlantılı sürücüsüz araç projelerini ve özellikle akıllı şehirlerde kullanılacak projeleri gençlerle birlikte tasarladıklarını aktaran İbrahimcioğlu, "İlk bu işi devraldığımızda 10 takımla başlamıştık şu an 40 takıma kadar yükseldi. Sadece özgün araç kategorisinde takımlar kendi araçlarının mekanik aksamını ve yazılımlarını kendileri yapıyorlardı. Özgün araçla birlikte hazır araç kategorisini de ekledik. Mekanikten bilişime doğru kayış söz konusu. Bilişim Vadisinin bu noktada rolünü vurgulamış oluyor. Gelecek burada mottosuyla çıktığımız bu yolda TEKNOFEST KARADENİZ’de RoboTaksi binek otonom araç yarışmasının birinci paydaşıyız." şeklinde konuştu.

- "16 ayda 11 girişimciye 50 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık"

Mobilite hızlandırma programlarıyla takımların şirketleşme süreçlerini geliştirdiklerini vurgulayan İbrahimcioğlu, "Bu şirketleştirme süreçleri, takımlarımızın kuluçka girişimcisi oldukları ortamları ve istihdam edilecekleri alanları açıyor. Var olan takımların nitelikli istihdamlarını destekliyoruz. Ciddi bir yazılımcı ihtiyacımız olduğu için yazılımcı geliştirme platformu olan 42’leri Bilişim Vadisi Gebze ve İstanbul şubelerinde kurduk. 750 bilgisayar kapasiteli bu platformda şu anda 500’e yakın kişi eğitim görüyor. Süreç içerisinde nitelikli yazılımcılar yetiştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin göz bebeği olan Togg araçlarının ArGe faaliyetlerinin de Bilişim Vadisi'nde yapıldığını bildiren İbrahimcioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilişim Vadisi’nde 300’den fazla şirket çalışıyor. Resmi açılışını yaptığımız tarihte 50 şirket vardı. Gelecek burada dediğimiz anlayışı birlikte başarabiliriz mottosuyla ekosistemde bulunan herkesi kucaklıyoruz. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu geçtiğimiz yıl kurduk. 2021 yılının ocak ayında kurduğumuz fon, 1.000’den fazla girişimci ile görüştü. 16 ay içerisinde 11 tane girişimciye yatırım yaptı. 11 girişimciye 50 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yıl sonuna kadar 20’ye yakın girişimciye yatırım yapacağız. Sadece altyapı olanakları ile sunduğumuz destekler ile bırakmıyoruz bizatihi ortağı olarak risk sermayelerini veriyoruz."

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