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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEKNOFEST Girişim Programı sayesinde insansız su altı aracını ihraç ediyor

AA

TEKNOFEST Girişim Programı sayesinde insansız su altı aracını ihraç ediyor

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan tasarım mühendisi Ahmet Musab Yıldız, geliştirdiği 600 metre derinliğe inebilen insansız su altı aracını yurt dışına da gönderiyor.

Kayserili tasarım mühendisi Yıldız, 2019 yılındaki TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Teknolojileri alanında açtığı yarışmalara katılmak için 600 metre derinliğe inebilen, yüzde 70'i yerli insansız su altı aracı geliştirdi.

TEKNOFEST Girişim Programı sayesinde daha sonra kendi şirketini kuran Yıldız, insansız su altı aracını Almanya ve İsviçre'ye ihraç etmeye başladı.

Aracını Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de de sergileyen Yıldız, AA muhabirine, su teknolojileri alanında projeler yaptıklarını söyledi.

İnsansız su altı araçlarını, su altı faaliyetlerinde karşılaşılan maliyet, zaman ve insan hayatını tehlikeye atabilecek faktörlere karşı geliştirildiğini anlatan Yıldız, "Tasarladığımız 600 metre derinliğe inen insansız su altı aracı arama kurtarma, balık çiftliği temizliği ve kontrolleri, su altı boru ve kablo döşeme, su altı örnek toplama ve çevresel araştırmalarda kullanılabilir. Yani çeşitli sektörlerde otonom veya manuel operasyonlar gerçekleştirebilir." dedi.

Yıldız, sekiz itici motorlu aracın en zorlu çalışma şartlarına dayanması için alüminyum şasi üzerinde geliştirildiğini, korozyona ve darbelere karşı dayanıklı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Motorları ve diğer tüm ekipmanları 600 metre derine inerek o basınç altında çalışabilecek şekilde tasarlandı. Genelde enerji şirketleri ve su ürünleri sektöründekiler bu araçları talep ediyor. Almanya ve İsviçre'ye ihraç ediyoruz. Türkiye'de denizde doğal gaz arama çalışmaları yoğun şekilde yürütülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da bu araçları aramalarda kullanıyor. Kritik olmayan malzemeleri yurt dışından alıyoruz, kritik olanları ise yerli firmalardan temin ediyoruz."

TEKNOFEST'in 2019 yılındaki yarışmalarına katıldıklarını dile getiren Yıldız, "İki yıl üst üstte TEKNOFEST yarışmalarına katıldık. 2021 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra ekip arkadaşlarımızla T3 Vakfı'nın Girişim Programına katıldık. Vakfın desteği sayesinde şirketimizi kurduk ve üretim yapmaya başladık." diye konuştu.


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