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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEKNOFEST yarışmacısıydı ihracatçı oldu

AA

TEKNOFEST yarışmacısıydı ihracatçı oldu

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in su teknolojileri yarışmalarından ödülle dönen Kaan Öztürk, insansız su altı araçları için tasarladığı yazılımların ihracatını yapmaya başladı.

TEKNOFEST'in düzenlediği Su Teknolojileri yarışmalarına 2018-2019 yıllarında katılan Kaan Öztürk, geliştirdiği insansız su altı araçlarıyla üst üste iki yıl şampiyonluk yaşadı.

Geliştirdiği insansız su altı araçlarında kullanılan yazılımları da kendi hazırlayan Öztürk, TEKNOFEST Girişim Programı ile girişimci oldu ve bugün 7 ülkeye yazılımını ihraç ediyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de de yer alan Öztürk, AA muhabirine, girişim hikayelerinin 5 yıl önce TEKNOFEST ile birlikte başladığını söyledi.

Beş yıldır insansız su altı araçları üzerine çalıştığını anlatan Öztürk şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'in Girişim Programı sayesinde bir firma kurduk. Burada su altı araçları, yazılım sistemleri üreterek hem Türkiye'de bu alanda üretim yapan firmalara hem de yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Su altı insansız araçlarının parçalarının büyük bölümü yurt dışından geliyordu. Hedefimiz bu parçaların tamamını yurt içinde üretmekti. Aslında bunun büyük bir kısmına ulaştık."

Yurt dışından büyük bir talep olduğunu aktaran Öztürk, "Ancak üretim alanımız buna müsait değildi. T3 Vakfının desteğiyle yurt dışına satış yapmaya başladık. İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Çin gibi ülkelere yazılım satmaya başladık. Bu alanda yakında Türkiye inşallah su altı araçlarıyla da bilinen bir ülke olacak. Su altı araçlarının yazılımı, elektronik kartları, komuta kartları, güç dağıtım kartları, motorları, hazneleri bunların tamamını Trabzon'da üretiyoruz. Üretim kapasitesini artırarak yurt dışına ciddi bir şekilde satılmasını sağlayacağız. Ayrıca T3 Vakfı ile beraber ürettiğimiz insansız su altı araçları konusunda eğitimlere de başlayacağız. Küçük kardeşlerimiz de bu araçları üretmesini öğrenecekler." dedi.



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