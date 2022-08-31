CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Vezirköprü'de vatandaşlara hitap etti:

SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Esnafa ve çiftçiye sözüm var, iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim." dedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, ilçe meydanında halka seslendi.

Milletle helalleşeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Evet helalleşeceğiz. Ama kul hakkı yiyenlerle helalleşme şansım yok. Onu da ifade edeyim. Bu memleketin hapishanelerinde masum insanlar var, bunu biliyorum. Haksızlığa uğramış insanlar var, bunu biliyorum ama bir şeyi unutmuyorum. Devletin dini adalettir, bu ülkeye adaleti getirmek için elimden ne geliyorsa tamamını yapacağım. Ben beşli çetelerin, mafyanın, uyuşturucu baronunun adamı değilim. Ben esnafın, çiftçinin, emeklinin, işçinin, alın teri ile geçinen herkesin adamıyım. Bu topraklarda bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece devleti yönetiyorsam, ben o gece uyuyamam. Herkesin karnı doyacak, her evde huzur olacak, her evde bereket olacak."

Çiftçinin, emeklinin, esnafın kazanması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Esnafa ve çiftçiye sözüm var, iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim. Diyeceksiniz ki parayı nereden bulacaksınız? Yirmi yedi buçuk yıl devlete hizmet ettim. Büyük bir kısmı Maliye Bakanlığında geçti. Paranın ne olduğunu, pulun ne olduğunu, israfın ne olduğunu, haksızlığın ne olduğunu gayet iyi bilirim. Dolayısıyla, hırsızlık yapana, devletin beytülmaline el uzatana asla izin vermeyeceğim. Parayı beşli çetelere, uyuşturucu baronlarına değil, parayı onlardan alıp bu millete vereceğim, herkes bilsin." diye konuştu.

Siyasetin hakla hizmet aracı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset biliyorsan zenginleşme olmaz. Siyasete giriyorsan köşeyi dönme olmaz. Siyasete giren adamın malı mülkü, hanı, hamamı, gemileri, uçakları olmaz. Siyaset halka hizmet etmektir. Gerekirse vatandaşın imkanları fazla olacak, bunların olmadığı ülkede biz niye yaşayalım. O nedenle gençler diyor ki, 'Biz yurt dışına gideceğiz'. Bütün genç arkadaşlara sözümdür, Türkiye'nin kaderini sizler belirleyeceksiniz. Yedi buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Umudunuzu kaybetmeyin. O gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından grup toplantısına katılmak üzere Bafra ilçesine hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.