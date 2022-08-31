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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin grup toplantısında konuştu: (1)

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin grup toplantısında konuştu: (1)

SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişe etmesin ben bu ülkenin 5'li çetesine talip değilim. Ben bu ülkenin fakirine fukarasına, sorunlarına talibim. Herkesin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen partisinin grup toplantısına katıldı.

CHP'ye yeni katılanlara rozet takan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, 1 Eylül'de balıkçıların avlanmaya çıkacaklarına işaret ederek, balıkçılara bereketli günler diledi.

Balıkçıların büyük sorunlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sinop Milletvekilimizi görevlendirdim. 'Hopa'dan başla Barış Bey Samandağ'a kadar git, tüm balıkçıları gez, balıkçıların sorunlarını getir, parlamentoda gündeme getirelim' diye. Gezdi, çalıştı. Hiç kimse endişe etmesin ben bu ülkenin 5'li çetesine talip değilim. Ben bu ülkenin fakirine fukarasına, sorunlarına talibim. Herkesin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğim. Herkesin sorunlarını çözme konusunda irade ortaya koyarsak o zaman ülke gerginlikten kurtulur. Ülkeye barış, huzur egemen olur. Ülkede herkes kazanır, alın terinin değeri bilinir. Bu çerçevede hareket etmek lazım." diye konuştu.

- "Benim davam sıradan bir dava değildir, benim davam alın teri davasıdır"

Çiftçilerin, üretici ve esnafların sorunlarını bildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ama sorunu bilmek yetmez. Nasıl çözeceğini de anlatmanız lazım. Vatandaşa güven vermek için sorunu nasıl çözeceğini de anlatmanız lazım. Söylediğimiz her sorunun cevabını mutlaka söylüyoruz. Nasıl çözülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çiftçinin sorunu mu var? Biliyorum. Burada yıllardır çalışan şeker fabrikasının anahtarına kilit vurulduğunu da biliyorum. O fabrikanın çalışması gerekiyor onu da biliyorum. 34 yıl sonra Türkiye yurt dışından şeker ithal ediyor. Allah aşkına şeker pancarı ekecek çitçiminiz mi yoktu? Şeker pancarını ekecek toprağımız mı yoktu? Şeker pancarını işleyecek fabrikamız mı yoktu? Hepsi vardı, çetelere çalıştılar. Bafralılar size sözüm var. Beşli çetelerin burnundan getireceğim. Paralarını götürüyorlar. O paraların tamamını getireceğim. Alıyorlar paralarını vakıf ayaklarına, bir vakıf Türkiye'de, bir vakfın bir ayağı Amerika'da buradan oraya milyon dolarları gönderecekler Bay Kemal de bunu seyredecek. Yemezler. O paraların tamamını getireceğim. Çünkü benim davam Hak davasıdır. Benim davam kul hakkı yiyenlerle mücadele davasıdır. Benim davam sıradan bir dava değildir, benim davam alın teri davasıdır."

- "Bütün bu gerçekleri bilerek sandığa gitmenizi istiyorum"

Hollanda'nın toprak olarak Konya'dan küçük olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Ama Hollanda'nın yıllık tarım ihracatı Türkiye'nin beş katı. Neden biz ihracat yapmıyoruz. Neden üretemiyoruz, neyimiz eksik. Çiftçimiz mi eksik? Toprağımız mı? Güneşimiz mi? Suyumuz mu? Hepsi var. Neden dışarıdan saman, et, mercimek ithal ediyoruz? Ve şimdi tütün de ithal ediyoruz dışarıdan. Eskiden tütün ihraç ederdik şimdi tütün de ithal ediyoruz. Bütün bu gerçekleri bilerek sandığa gitmenizi istiyorum. Bütün bu gerçekleri bilerek sandığa gidip vicdanınızın sesini dinlemenizi istiyorum. Ön yargılarınızdan arınmanızı istiyorum. Ön yargılardan arının, beraber, birlikte bu güzel ülkeyi yeniden inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, çiftçiye kırmızı mazot vereceğini de belirterek, "Kırmızı mazot ÖTV'siz ve KDV'siz. Denizdeki yata hangi fiyattan veriyorsan traktöre de aynı fiyattan vereceksin. Çiftçiye aynı fiyattan vereceksin. Havza bazlı üretim yapacağız. Türkiye'de kim neyi ekecek kaç dönüm ekecek bunun planlanması lazım. Planlamadınız mı olmaz. Havza bazlı planlama yaptığımızda Türkiye'nin gerçeklerini bileceğiz. Üretim artışı sağlayacağız. Fazla üretimimizi ihraç edeceğiz. Alıcısı olmasa dahi Afrika'da pek çok fakir fukara insan var, devlet var. Türkiye'nin itibarı için onlara göndereceğiz. Türkiye'nin ne kadar hayırsever ne kadar iyilikçi bir ülke olduğunu bilecekler." sözlerini sarf etti.

(Sürecek)

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