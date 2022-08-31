TEKNOFEST KARADENİZ'de sanal gerçeklik tüneli çocuklardan ilgi görüyor

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SAMSUN (AA) - TOLGA YANIK - TEKNOFEST KARADENİZ etkinlik alanında yer alan sanal gerçeklik tüneli ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST KARADENİZ'in ilgi gören etkinliklerinden sanal gerçeklik tünelinin sorumlusu Oğuzhan Parmaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanal gerçeklik tünelinin genellikle çocuk ağırlıklı bir katılımcı kitlesi olduğunu belirterek, tüneldeki sanal gerçeklik evreninde TÜBİTAK'ın bölümlerini anlatan bir videonun olduğunu söyledi.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle takip edilen video hakkında bilgi veren Parmaksız, "Video öncelikle askeri alanda başlayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendiriyor, ardından insan vücudunun içerisine girerek mikroplarla savaşan bir video bulunuyor. En son uzaya çıkıyor ve uzay alanındaki çalışmalar hakkında bilgi veriyor." diye konuştu.

Parmaksız, katılımcıların uzayda etrafı gezebildiğini ve etraflarına bakabildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Tünel genellikle çok kalabalık. Sanal gerçeklik gözlüğünü takan ziyaretçiler heyecanlı oluyorlar. Çünkü sizi gerçeklikten alıyor ve farklı bir evrene götürüyor. Oraları gerçekten hissetmiş gibi oluyorlar. Aşağıya baktıklarında Türkiye'yi ve dünyayı görebiliyorlar. Özellikle uzay çocukların çok ilgisini çekiyor."

Tüneli deneyimleyen 8 yaşındaki Gökhan Yılmaz ise sanal gerçeklik gözlüğüyle uzayda gezmenin çok güzel olduğunu belirterek, TEKNOFEST'te eğlenceli vakit geçirdiğini ifade etti.

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