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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çeltik tarlasında çiftçilerle buluştu

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çeltik tarlasında çiftçilerle buluştu

SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde çeltik tarlasında çiftçilerle bir araya geldi.

Doyran Mahallesi'ndeki bir çeltik tarlasında çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, tarımdaki maliyetlere değindi.

Ağır maliyetlerin içinde üreticinin en azından makul bir kar elde etmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki yıl yine gübre fiyatları artacak, diğer fiyatlar artacak. En azından hazırlıklı olmalı ekim konusunda, 'Evet ben ekmeliyim, nasıl olsa sosyal devlet beni yalnız bırakmaz, maliyetini kurtarır, bana makul bir kar da verir.' düşüncesi içinde. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda, benim şahsi kanaatim uzun dane çeltik 20 lira, orta dane de 18 lira olabilir. Söylenen rakamlar afaki rakamlar değil. Dünya piyasalarına bakıldığı zaman gerçek daha da görülüyor." diye konuştu.

Çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Dışarıdan pirinç ithal ediyorsunuz. Dışarıdan ithal ettiğiniz pirince dünyanın parasını veriyorsunuz. Üstelik dolar bazında veriyorsunuz, yabancı ülkenin çiftçisi kazanıyor ve o çiftçiye ayrıca o ülkelerde de destek veriliyor. O ülkenin hükümeti yine kendi çiftçisine destek veriyor. Oysa biz kendi çiftçimize desteği versek emin olun ithalat kesilmiş olacak. En azından üretim artmış olacak, çiftçi rahat etmiş olacak ve toprağa bağlılığını sürdürecek. Bu açıdan son derece değerli. Benim gönlüm de sizden yana. İnşallah bunları gerçekleştiririz."

Yenice Mahallesi'nde köy kahvesine giden Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar ayran ve gözleme ikramında bulundu.

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