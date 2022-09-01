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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli dron motoru prototipi ilk testte yüzde 86 verimliliğe ulaştı

AA

Yerli dron motoru prototipi ilk testte yüzde 86 verimliliğe ulaştı

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Üniversite mezunu bir grup gencinin kurduğu HEKZATECH Girişim Grubu tarafından üretilen yerli dron motoru prototipi ilk teste yüzde 86 verimliliğe ulaştı.

Atatürk Üniversitesinden mezun 6 mühendis, kurdukları girişim grubuyla yerli fırçasız motor üretti.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de, HEKZATECH Girişim Grubu mühendislerinin geliştirdiği yerli dron motoru da sergileniyor.

HEKZATECH Girişim Grubu Mühendislerinden Emre Uğurlu, AA muhabirine, fırçasız motor üretimlerinin başarıyla sürdüğünü söyledi.

Ürettikleri fırçasız motorun daha önce Türkiye'de üretilmediğini ifade eden Uğurlu, "Bu fırçasız motorların Asya ve Amerika kıtasında üretimi yapılıyor. Başta TEKNOFEST takımları olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Biz bu sektörde başta Türkiye'de olmak üzere dünyada öncü olmak üzere bu girişimi başlattık ve ilk prototiplerimizi ürettik." dedi.

Uğurlu, dron motorunun yüzde yüz yerli ve milli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İlk prototipimizde yüzde 86 gibi bir verime ulaşarak bu alanda iyi bir başarı ürettik. Üretim aşamamız bir buçuk ayı buldu. Ancak AR-GE tasarım ve analiz çalışmalarımız toplamda 3 aylık bir sürece tekabül ediyor. Türkiye'de havacılık alanında fırçasız motor üretilmiyor. Asya ve Amerika kıtasına dağılmış şirketler var. Türkiye'de bu alanda bir rakibimiz bulunmamakta."

Türkiye'nin dron motorlarına ithalatla ulaşabildiğine işaret eden Uğurlu, "TEKNOFEST takımları başta olmak üzere zirai ilaçlama dronları, çekim yapan dronlar, kargo dronlarında motorlar yurt dışından geliyor. Biz bu noktada başta Türkiye olmak üzere dünyada öncü olmak istiyoruz. İthalatı bitirip ayrıca konumumuz itibariyle de motorumuzun seri üretimini yapıp Avrupa'ya da ihracat yapmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uğurlu, kısa süre içinde faydalı model patenti alarak seri üretime geçmeyi istediklerini vurgulayarak "Seri üretimin yanında ayrıca talebe göre de üretim yapıp bu konuda dünyada ilk olmak istiyoruz. Üretilen Asya ve ABD'deki motorlar seri üretim bandında ama talep ve isteğe göre motor üretimi yapılmıyor. Biz seri üretimin yanında isteğe ve talebe göre de motor üretmek istiyoruz." diye konuştu.



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