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Hürjet ilk uçuş için yere basmaya hazırlanıyor

AA

Hürjet ilk uçuş için yere basmaya hazırlanıyor

SAMSUN (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'i 18 Mart 2023'teki ilk uçuşuna hazırlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TUSAŞ, festivalde, Gökbey, Hürjet, Milli Muharip Uçak, Anka, Aksungur gibi hava araçlarını sergiliyor, katılımcılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, TEKNOFEST'in gençlere yönelik gerçekleştirildiğini ve onları harekete geçirdiğini söyledi.

Şirket olarak festivale her yıl kendilerini geliştirerek geldiklerini dile getiren Kotil, bu yıl simülatörlerle uçuş deneyimi yaşattıklarını, çocuklara yönelik robotik eğitimler verdiklerini ifade etti. Kotil, "Uçak yapmanın o kadar da zor bir şey olmadığını çocuklara, gençlere anlatmak istiyoruz. Etkinlik amacına ulaşıyor, Samsun'da ilgi çok yüksek. Civar illerden de geliyorlar. Bundan sonra hangi şehirde olur bilmiyorum ama gittiği yere renk getirdiği kesin. Azerbaycan'da şunu gördük, yurt dışı bile olsa TEKNOFEST gidince gençlerde aynı heyecan oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi TEKNOFEST kuşağı 'Yaşım ne olursa olsun ben teknolojide varım' demek. Çok mutluyum." dedi.

- "Türkiye'nin asıl büyük serveti buradaki gençler"

Kotil, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne hazırlandıklarını belirterek, "18 Mart 2023'e Hürjet, Milli Muharip Uçak ve Atak-2'yi hazırlıyoruz." diye konuştu.

Milli Muharip Uçak'ı yapmanın ülkenin bekası için çok önem taşıdığını, Hürjet'in, Atak-2'nin çok güzel projeler olduğunu vurgulayan Kotil, "Türkiye'nin asıl büyük serveti buradaki gençler. Bunların devamını sağlayacaklar. Milli Muharip Uçak'ı, hepsini yapabilirsiniz ama taban gelmiyorsa bir defaya mahsus olur, biter. Bir defa yapmaya değmez. İşte bu onun heyecanı, çocukların gözünde görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

- 18 Mart 2023'e giderken projelerde son durum

Temel Kotil, 18 Mart 2023'e giden süreçte 205, 204, 203 gün şeklinde geriye saydıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geri sayım sıfıra geldiğinde inşallah Allah verdiğimiz sözü tutmamızı nasip eder. Projeler aynen, yoğunlukla devam ediyor. Hürjet'in final assemblesi (montajı) bitmek üzere, içi giydiriliyor, yakında iniş takımlarının üzerine konulacak. Yer testleri ve 18 Mart 2023'teki uçuşa yoğunlaşmış durumdayız. Uçağımızın çok güzel bir mock-up'ı (modeli) burada sergileniyor. Atak-2 ile yılın ilk aylarında uçacağız. Milli Muharip Uçak'ımız şu anda yapılıyor. O da 18 Mart 2023'te hangar çıkışını gerçekleştirecek. Gökbey'in gösteri uçuşu vardı, o manevralara helal olsun, çok göz doldurucu manevralar yaptı. Şu anda satışa hazır bir Gökbey'imiz var, seri üretimini yapıyoruz, jandarmaya teslim edeceğiz. Sağlık Bakanlığına ambulans helikopteri olarak vereceğiz. Ne kadar pervaneli olsa da bir savaş uçağından farksız olan Hürkuş'umuz uçtu. Canavar gibi motoru var. Ürünlerimiz çıkıyor, burada sergiliyoruz. Bir taraftan satışlarımız gerçekleşiyor. Hürkuş, Atak, Anka, Aksungur özelinde uluslararası satışlarımız çok iyi gidiyor. Hem şirketimize hem ülkemize bereket gelecek."

- "Krallar, cumhurbaşkanları geliyor"

Kotil, şirkete yabancı ülkelerden üst düzey devlet adamlarının gerçekleştirdikleri ziyaretlerin anımsatılması üzerine, "Krallar, cumhurbaşkanları, başbakanlar bizi ziyaret ediyorlar. TUSAŞ ilgi görüyor. Kendimizi anlatıyoruz, herkese gösteriyoruz. Tüm dünyaya dediğimiz şu; 'Gelin ne yapıyorsak gösterelim size. Gösterecek yapımız, tecrübemiz, başarımız, ürünlerimiz var.' Bu, Türkiye için çok güzel. Gençler tümüyle devreye girdiğinde çok daha farklı bir Türkiye olacak. Bu süreç başladı, artık durmaz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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