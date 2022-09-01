TEKNOFEST KARADENİZ 3. gününde Samsun'da sürüyor

SAMSUN (AA) - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun'da 3. gününde devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfından (T3 Vakfı) yapılan yazılı açıklamada, TEKNOFEST KARADENİZ'in Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 7'den 70'e teknoloji meraklısı yüzbinlerce kişiyi ağırladığı belirtildi.

İlk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin kişinin ziyaret ettiği festivalin T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlendiği aktarılan açıklamada, "TEKNOFEST, bu yıl 101 paydaş ve sponsor firmalar dahil 130 katılımcı firmanın yer aldığı dev bir organizasyon olarak 5. yılını kutluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında görkemli bir açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açan TEKNOFEST, geride bıraktığı 2 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşatıyor." ifadelerine yer verildi.

Festivalde Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerinin sergilediği vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Fuar alanları, gökyüzünde heyecan ve adrenalinin bir an olsun eksilmediği festivalde tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak helikopteri, Gökbey helikopteri, Aksungur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın muhteşem akrobasi uçuşları festival heyecanını doruklara taşıyor. Festival kapsamında düzenlenen 'Sahne Senin' etkinliği, halk oyunları gösterileri ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Tüm bunların yanında 7 özel tematik çadırda sergilenen yarışmalar ve eğitici atölyelerde öğrenciler, bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüvenle buluşuyor."

Festivalde Bayraktar Kızılelma'nın ilk kez sergilendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu yıl festival kapsamında düzenlenen Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay Sergisi', bilim şovlar, Rafadan Tayfa gösterisi, dikey rüzgar tüneli ve sanal gerçeklik tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, statik sergi alanında ilk kez sergilenen BAYRAKTAR MİUS Kızılelma başta olmak üzere, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK-II, Hürkuş, TB-2, AB 412, Anka, Gökbey, Beli 429 ve MMU'yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buluyor. Hız kesmeden devam eden festivalin 3. günü yine zengin içeriğiyle dikkati çekiyor. Bursa Bilim Merkezi Bilim Şovu, TUSAŞ Hürkuş ve Gökbey Müzikali, Rafadan Tayfa, Cazın Kartalları ve Karadeniz’in Renkleri gösterileri TEKNOFEST sahnesinde sergileniyor."

TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında ön kuluçka ve hızlandırma programlarını tamamlayan 20 ön kuluçka ve 5 hızlandırma girişiminin gösteri gününün girişim merkezinde yapıldığı bildirilen açıklamada, genç girişimcilere TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ilham konuşması yapacağı kaydedildi. Açıklamada, bu yıl ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında girişimlere toplam 3 milyon lira hibe verileceği belirtildi.







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