Emniyetin "su altı skuter"ı kurbağa adamların eli ayağı oldu

SAMSUN (AA) - RECEP BİLEK - Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine geçen yıl giren su altı intikal aracı "skuter", kurbağa adamların su altında gideceği mesafeyi kısa sürede katetmesine yardımcı oluyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te emniyet standında "skuter" olarak adlandırılan su altı intikal aracı da sergileniyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amiri Komiser Yardımcısı Cemil Akkuş, AA muhabirine, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan 20 su altı intikal aracının, ülke genelinde il emniyet müdürlüklerindeki deniz limanı şube müdürlüklerinde yer aldığını söyledi.

Aracı genellikle akıntılı sularda ya da su altında uzak mesafe katedilmesi gerektiğinde kullandıklarını anlatan Akkuş, "Dalgıca, palet vurarak efor sarf ettiği, hava tüketimini artıracağı için bunu minimize etmesi yönünde katkısı oluyor." dedi.

Aracın teknik olarak 200 metreye kadar basınca dayanma özelliği bulunduğunu anlatan Akkuş, şöyle devam etti:

"Batarya, tam hızda kullanırsak 1 saat götürebilir ama biraz daha düşük hızda kullanırsak 2 saate kadar suyun altında bizi bir yerden bir yere götürme kabiliyetine sahip. Bir kazazedeye müdahale ettiğimizde, onu da irtibatlandırdığımızda 2 kişi çekebiliyor. Ortalama hızı suyun altında dakikada 65 metre. Akıntıya karşı yüzmek yoruyordu. Alet sayesinde akıntıya karşı yüzüşlerde bize çok kolaylık sağlıyor. Denizlerde ya da göllerde arama ve keşif faaliyetleri gerçekleştirirken çok uzak mesafeleri katedip dönebilme imkanı veriyor. Suyun altında 65 metre çok iyi mesafe. Yani 60 dakikalık dalışta çok iyi bir alanı tarama imkanı sunuyor. Bir kilometrelik mesafeye dalgıç kendi performansıyla gitse yarım saatte ulaşacağı mesafeyi bununla 5 dakikada katedebilir."

Akkuş, stantlarına gelenlere dalgıç malzemelerini de tanıttıklarını dile getirerek, "Bu aracımızı ilk gördüklerinde anlamlandıramıyorlar. O konuda açıklayıcı oluyoruz, çalıştırıyoruz. Özellikle çocuklar çok meraklı oluyor." ifadesini kullandı.

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