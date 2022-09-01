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Bor madeni ve bitki katkılı çevreci lityum iyon pil üretildi

AA

Bor madeni ve bitki katkılı çevreci lityum iyon pil üretildi

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Tayko Pil Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Koçak, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada bor ile bitki katkılı, çevreyi koruyan uzun ömürlü lityum iyon pil üretti.

Eskişehir Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı'nda geçen yıl kurulan Tayko Pil Üretim AŞ tarafından geliştirilen geri dönüştürülebilir ve normal pillerden yüzde 20 daha verimli lityum iyon pil, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Tayfun Koçak, AA muhabirine, bilgisayar, kol saati, otomobil anahtarı gibi pek çok alanda kullanılabilen 3 voltluk CR-2032 sınıfı lityum iyon pil ürettiklerini söyledi.

Bor katkısı dolayısıyla normal pillere göre yüzde 20 daha uzun ömürlü olan pilin aynı zamanda içindeki bağlayıcı bitki özü nedeniyle çevreci olduğuna işaret eden Koçak, "Bizim teknolojimiz, içinde bor katkısı kullanarak kapasitenin artırılması, çevreci, organik malzemeler kullanılarak hem kapasiteyi artırmak hem maliyetleri düşürmek hem de çevreci bir pil üretmektir." dedi.

Dünyadaki pil üreticilerini takip ettiklerini, üretilen pillerin içindeki malzemelere kimyasal analiz yaptıklarını anlatan Koçak, şöyle devam etti:

"Bu pil grubunda çevreci tek pil firması biziz. Pilin içindeki malzemelerin daha çevreci olması dolayısıyla bu pilleri geri dönüştürdüğümüzde doğaya zararı daha az. Çünkü bir bitkiden üretilen bağlayıcı kullanıyoruz. Yüksek lisans ve doktoram, lityum iyon piller üzerine. Geçen sene TÜBİTAK 1512 BIGG ödülü kazandık. O sayede firmamızı kurduk. Bir yatırımcımız var. Çin'de doktoramı tamamlayıp üç ödül aldım. Türkiye'de Anadolu Üniversiteler Birliği Proje Pazarı mühendislik alanında birincilik ödülümüz var. Aynı zamanda İTÜ çekirdek firmasıyız. Seri üretime geçtikten sonra çok daha büyük pil grubu olan 18650 pil grubunu üretmek istiyoruz. Küçük pili ürettiğinizde büyük pili de üretebiliyorsunuz. Sadece prosesler ve daha büyük makinelere ihtiyacınız var."

- "Bor madenini yüksek teknolojide kullanmamız gerekiyor"

Koçak, pillerinde kullandıkları malzemelerle piyasadaki pilleri karşılaştırdığını, çok iyi sonuçlar elde ettiğini vurgulayarak, "50 santigrat derecede çok zorlu koşullarda iki bin çevrim ömrüne sahip pil ispatını yaptım." diye konuştu.

Dünyanın en büyük bor kaynaklarının Türkiye'de olduğunu hatırlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Bor madenini yüksek teknolojide kullanmamız gerekiyor. Aslında bu da bunun bir örneği. Yaklaşık iki sene önce böyle bir fikir geldi. 'Neden bor elementini katkılayarak kapasitesini arttırmayalım' diye. Bunun üzerine doktora konum olan yüksek voltajlı katot piller üzerine çalışmalara başladım. Yüzde 3-5 katkılayarak kristal yapısı daha sağlam ve daha uzun ömre sahip piller üretebiliyoruz. Lityum iyon pillerin neredeyse tamamı Asya ülkelerinden geliyor. Dünyadaki en büyük üreticiler Asya ülkeleri, yaklaşık yüzde 80'i. Türkiye yeni yeni başladı lityum iyon pillerin üretimine. Biz de bu firmalardan biriyiz. Türkiye'de yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık lityum iyon pil ithalatı var. Bu ithalatı yavaş yavaş azaltmayı hedefliyoruz."

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