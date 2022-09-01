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SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST KARADENİZ'de Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti.

Ziyarette Koç'a, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi verildi, Anadolu Ajansı Yayınları'ndan "Karabağ Zaferi" kitabı takdim edildi.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Koç, AA logolu mikrofon ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'in global iletişim ortağı Anadolu Ajansı, geniş muhabir kadrosuyla TEKNOFEST KARADENİZ'i dünyaya duyuruyor.

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