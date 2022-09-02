Gökbey helikopterinde kullanılacak TS1400 motoruna yurt dışından talep

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökbey helikopterinde kullanılacak TS1400 motoruna yurt dışından talep

AA

Gökbey helikopterinde kullanılacak TS1400 motoruna yurt dışından talep

SAMSUN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Yurt dışından Gökbey helikopteri olsun, Atak helikopteri olsun bizim motorla beraber üretilmiş olanları isteyenler var." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEI'nin ürettiği TEI TF6000 turbofan ve TS1400 motorları da TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine, milli motor üretimine devam edildiğini söyledi.

TS1400 motorunun ilk prototipini 1,5 yıl önce TAI'ye entegrasyon çalışmalarına başlanması için teslim ettiklerini belirten Akşit, "TS1400'ün olgunlaştırma testlerine o günden beri devam ediyoruz. Acil durum kalkış gücüne kadar testlerini yaptık." dedi.

Motor gücünün 1570'lere kadar yükselebildiğine dikkati çeken Akşit, şöyle devam etti:

"Bizim motorumuz 1411 beygir güç üretebiliyor. Kalkış anında da 1475 beygir güç üretiyor. Bizden istenen 1373 beygir. Bir de acil durum kalkış senaryosu var. Burada da bizim motorumuz 1570 beygire kadar güç üretebiliyor. Nasip olursa 2022 yılı bitmeden insanlı uçuş için yeterli olgunluğa ulaşmış ilk motorumuzu TAI'ye teslim edeceğiz. Umudumuz, onlar da önümüzdeki yılın ilk yarısında Gökbey helikopterimize entegrasyonunu tanımlayarak, ilk milli motorumuzla ilk helikopterimizi yerden keserler."

- "Bizim motorumuz 100 beygir daha güçlü"

TS1400'ün Gökbey helikopterinin üzerinde bulunandan daha güçlü bir motor olduğunun altını çizen Akşit, "Gökbey'in kullandığı motor, Atak helikopterinin kullandığı motorla aynı. Bu motor 1298 beygir sürekli, kalkış anında da 1373 beygir güç üretiyor. Bizim motorumuz 100 beygir daha güçlü, çift kullanımlı bir motor. Hem askeri hem sivil kullanımlı." diye konuştu.

Akşit, TS1400 motoruna yurt dışından da talep olduğunu dile getirerek, "Bu talep platformla beraber geliyor. Yurt dışından Gökbey helikopteri olsun, Atak helikopteri olsun bizim motorla beraber üretilmiş olanları isteyenler var. Değişik sebeplerden dolayı özellikle bizim motorumuzla olanından isteyenler var. Motorun mümkün olduğu kadar sertifikasyonunu tamamlayıp seri imalat aşamasına getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Motor parçaları üretiminde çok iyi bir yerdeyiz"

Türkiye'nin motor üretimi konusunda dünyada önemli bir yerde bulunduğunu belirten Akşit, şunları kaydetti:

"TEI olarak dünyada motor parçaları üretiminde çok iyi bir yerdeyiz. Dünyanın en çok satan motorlarının en büyük tedarikçisi haline geldik. Biz, Allah'a şükür TS1400 motorumuzu çalıştırdığımızda devler ligine çıktık. Bunun seri imalatına girip tam yerimizi almaya sıra geldi. Dünyada jet motoru teknolojisinde kendi motorunu üretip kullanabilen 4-5 ülkeden biri haline geldik. Ardından TF 6000 gibi daha büyük motorlarımız peş peşe geliyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilerin geliştirdiği insansız su altı aracı "Kaşif" denizde petrol arayacak
YEREL HABERLER Üniversitelilerin geliştirdiği insansız su altı aracı ...
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de soruları ...
Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi elbette mutlu eder
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi ...
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Girişim Gösteri Günü etkinliğinde konuştu:
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Girişim Gösteri Günü ...
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın "Hürkuş" uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı
YEREL HABERLER Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın "Hürkuş" ...
Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" da TEKNOFEST'te
YEREL HABERLER Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" da ...
Bakan Yardımcısı Kacır: Savunma sanayisinde yerli ürünleri yüzde 80'lere çıkardık
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Kacır: Savunma sanayisinde yerli ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Selçuk Bayraktar, Hürkuş ile uçuşunun görüntülerini paylaştı
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar, Hürkuş ile uçuşunun görüntülerini ...
Cinayet ve yaralamalı olaylar lazerli atış yönü tespit kitiyle aydınlatılıyor
YEREL HABERLER Cinayet ve yaralamalı olaylar lazerli atış yönü ...
Bolu'nun "Ayvaz"ı TEKNOFEST'te sergileniyor
YEREL HABERLER Bolu'nun "Ayvaz"ı TEKNOFEST'te sergileniyor
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, TEKNOFEST KARADENİZ'de AA standını ziyaret etti
YEREL HABERLER Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, TEKNOFEST ...
Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakan ...
Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST Girişim Gösteri Günü etkinliğinde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST Girişim Gösteri ...
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den "dalından dökülmeyen fındık" açıklaması
YEREL HABERLER Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den "dalından ...
Türkiye - Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegrasyon töreni
YEREL HABERLER Türkiye - Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegrasyon ...
Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i ...
Iraklı mühendis depremi 3 dakika önce haber veren sensör geliştirdi
YEREL HABERLER Iraklı mühendis depremi 3 dakika önce haber veren ...
İranlı mühendisin homojen ve heterojen sıvı ölçüm cihazı TEKNOFEST'te sergileniyor
YEREL HABERLER İranlı mühendisin homojen ve heterojen sıvı ölçüm ...
STM, çocuklara özel etkinliklerle TEKNOFEST KARADENİZ'de
YEREL HABERLER STM, çocuklara özel etkinliklerle TEKNOFEST ...
Bor madeni ve bitki katkılı çevreci lityum iyon pil üretildi
YEREL HABERLER Bor madeni ve bitki katkılı çevreci lityum iyon pil ...
TEKNOFEST 1'incisi İHA, siparişleri taşıyor
YEREL HABERLER TEKNOFEST 1'incisi İHA, siparişleri taşıyor
Emniyetin "su altı skuter"ı kurbağa adamların eli ayağı oldu
YEREL HABERLER Emniyetin "su altı skuter"ı kurbağa adamların eli ...
Ege Üniversitesi öğrencileri, arama kurtarma robotu geliştirdi
YEREL HABERLER Ege Üniversitesi öğrencileri, arama kurtarma robotu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.