Ürettiği kit sayesinde tarım ilaçlamalarında yüzde 60 kar elde edilebiliyor

SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST sayesinde girişimci olan elektrik elektronik mühendisliği mezunu Muhammet Mert Tuncel, ürettiği akıllı ilaçlama kiti ile TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan TEKNOFEST'e katıldığı projeyi TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında geliştiren ve girişimci olan Muhammet Mert Tuncel, festivalde "Farmingo" adını verdiği akıllı ilaçlama kitini tanıttı.

Geleneksel ilaçlama yöntemlerinin yerine ultrasonik sensörlerle sadece ağaçlara ilaçlama yapan kit, mobil uygulama üzerinden kontrol edilerek anlık olarak ilaçlama takibi sağlıyor.

Her ağaca homojen biçimde aynı miktarda ilaçlama sağlayan kit verimli ve sürdürülebilir tarıma destek oluyor.

Tuncel, AA muhabirine, bugüne kadar 21 kit sattıklarını ve çiftçilerden geri dönüşlerin son derece iyi olduğunu söyledi.

TEKNOFEST ile fikrini geliştirebildiğini ve girişimci olarak kiti üretip pazara çıktığını anlatan Tuncel, şunları anlattı:

"Farmingo var olan ilaçlama depolarına kit olarak takılabilen ve bu sayede çiftçilerin ilaç, akaryakıt ve su tüketimini azaltabilen ve mahsul verimini artıran otonom bir ilaçlama kiti. Manisa'da yer alıyoruz ve Manisa'da çok fazla zeytin ağacı ilaçlaması gerçekleştiriliyor. 'Tarım alanında ne yapabiliriz?' diye düşünürken ilaçlamada ne kadar fazla ilaç tüketildiğini ve bunun ne kadar gereksiz olduğunu keşfettik, bunun üzerine çalışmaya başladık. Bu çalışmalar sonrasında da ihtiyaca odaklanarak böyle bir ürün geliştirdik."

- "Çiftçinin işini kolaylaştırırken ilaçtan yüzde 60'a varan tasarruf sağlıyoruz"

Kit sayesinde sıralı ekim tarlalarda sensörler vasıtasıyla ağaçlar tespit edilerek ilaçlama yapıldığını anlatan Tuncel, "Bu kitle beraber artık çiftçi traktörü sürmeye başlıyor ve biz arka planda ağaçların konumlarını tespit ederek ilaçlamanın sadece ağaçlar üzerine gerçekleşmesini sağlıyoruz. Çiftçinin işini kolaylaştırırken yüzde 60'a varan, ilaçtan tasarruf sağlıyoruz. Sadece ilaçtan tasarruf sağlamıyoruz aynı zamanda bu ilacı karıştırdığımız sudan ve çok fazla git gel yapmadığı için akaryakıttan da tasarruf sağlamış oluyoruz. Çiftçi de bu sayede bir ya da bir buçuk ilaçlama döneminde kiti amorti etmiş oluyor." diye konuştu.

Ürünü sattıkları çiftçilerin son derece memnun olduklarını ifade eden Tuncel, şunları kaydetti:

"Bununla alakalı yapılan ilaçlamaların verilerini saklıyoruz. Ortalama yüzde 40 ila 70 arasında çiftliklerde verim sağladık. Çiftçi isterse bunu bir mobil uygulama üzerinden kontrol edebiliyor ve ilaçlamanın analizini yapabiliyor. Bunun yanında diyelim ki mobil uygulamasını kullanamıyor böyle durumda da kokpite bağladığımız kumandadan ilaçlamayı kontrol edebiliyor. Bu ürün daha çok sıralı ekim ağaçlarda kullanılıyor, zeytin ceviz, narenciye elma ve benzeri mahsulde bu ürün kullanılabiliyor."





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