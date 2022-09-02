"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

AA

"Mobil Bilim Merkezi" ile kırsalda yaşayan 450 bin çocuğa ulaşıldı

SAMSUN (AA) - RECEP BİLEK - Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevli fen bilimleri öğretmeni Emre Özel'in, hurdaya ayrılmış otobüsten tasarladığı "Mobil Bilim Merkezi"nden, ülke genelinde kırsalda yaşayan 450 bin çocuk yararlandı.

Bilimin zevkli dünyasının anlatıldığı Mobil Bilim Merkezi, 2018 yılından bu yana Türkiye'yi dolaşıyor.

Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de de çocukları ağırlayan Mobil Bilim Merkezi, bu tür etkinliklerle daha fazla çocuğa ulaşmayı amaçlıyor.

Emre Özel, AA muhabirine, "ayakları yere basmayan festival" olarak adlandırılan TEKNOFEST'te çocukları ağırladıklarını söyledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de vatandaşların yüzde 28'inin kırsal kesimde yaşadığını gördüklerini belirten Özel, "Bu, milyonlarca vatandaşımız ve öğrencimiz yapıyor. Bilim merkezine, müzeye gidemeyen öğrencilerimiz, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için yapılmış bir proje." ifadesini kullandı.

Mobil Bilim Merkezi'nin çocukların okullarını, bulundukları yerleri ziyaret ettiğini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"İçinde astronomiden fiziğe, matematikten coğrafyaya kadar birçok disiplinde farklı deney düzenekleri var. Çocuklar dokunuyor, yaşayarak öğreniyor. Örneğin çocuklarımızla meteoroloji istasyonunda hava tahmini yapabiliyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğünü takarak yürüyüş yapabiliyorlar. Satürn'deki yaşlarını, ağırlıklarını hesaplıyorlar."

Özel, Mobil Bilim Merkezi ile dağ, köy, mezra demeden bir çocuk sesinin bile yankılandığı her yere gidebildiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar 450 bine yakın çocuğumuza ulaştık. Tabii TEKNOFEST'le bu 550 bine ulaşmıştır. Parolamız da şu. Nice bilim insanları çıkartmış Anadolu'dan yeni Aziz Sancar'lar, Mimar Sinan'lar, Fatih'ler çıkarma parolasıyla yola çıktık. Çocuklarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencileri 550 kilometrede 5 lira yakan araç tasarladı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri 550 kilometrede 5 lira yakan ...
"Çocuk Google"ı ArfBot programı TEKNOFEST'te yerini aldı
YEREL HABERLER "Çocuk Google"ı ArfBot programı TEKNOFEST'te yerini ...
STREAM It Up! projesi ile öğrencilere yapay zeka eğitimi verilecek
YEREL HABERLER STREAM It Up! projesi ile öğrencilere yapay zeka ...
TEKNOFEST'te otonom araç kategorisindeki tek liseli takımın hedefi birincilik
YEREL HABERLER TEKNOFEST'te otonom araç kategorisindeki tek liseli ...
Öğrenciler pirinç kabuğundan ürettikleri malzemeyle plastiğe rakip olmak istiyor
YEREL HABERLER Öğrenciler pirinç kabuğundan ürettikleri malzemeyle ...
"Bioarıtma siperlik" kullanıcısına temiz ve sağlıklı hava sağlıyor
YEREL HABERLER "Bioarıtma siperlik" kullanıcısına temiz ve sağlıklı ...
İranlı mühendislik öğrencisinin geliştirdiği soğutucu kutu TEKNOFEST'te sergileniyor
YEREL HABERLER İranlı mühendislik öğrencisinin geliştirdiği soğutucu ...
Ürettiği kit sayesinde tarım ilaçlamalarında yüzde 60 kar elde edilebiliyor
YEREL HABERLER Ürettiği kit sayesinde tarım ilaçlamalarında yüzde 60 ...
TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi ziyaret ...
Uyuşturucuyla mücadelede "kimyasal parmak izinin tespiti" önemli avantaj sağlıyor
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla mücadelede "kimyasal parmak izinin ...
Dünyanın ilk lazer silahlı dronu "Eren"e yurt dışından talep var
YEREL HABERLER Dünyanın ilk lazer silahlı dronu "Eren"e yurt ...
Hidrojen batarya ile araçlar 5 dakikalık şarjla 600 kilometre yol katedebilecek
YEREL HABERLER Hidrojen batarya ile araçlar 5 dakikalık şarjla 600 ...
Geleneksel yöntemlerle kenevirden örülen giysiler TEKNOFEST'te sergileniyor
YEREL HABERLER Geleneksel yöntemlerle kenevirden örülen giysiler ...
360 derece uçuş simülatörü TEKNOFEST ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesti
YEREL HABERLER 360 derece uçuş simülatörü TEKNOFEST ziyaretçilerinin ...
Üniversiteliler geliştirdikleri topraksız tarım cihazı ile evde üretim imkanı sunacak
YEREL HABERLER Üniversiteliler geliştirdikleri topraksız tarım ...
Gökbey helikopterinde kullanılacak TS1400 motoruna yurt dışından talep
YEREL HABERLER Gökbey helikopterinde kullanılacak TS1400 motoruna ...
Türk savunma sanayisi "buluta" çıkacak
YEREL HABERLER Türk savunma sanayisi "buluta" çıkacak
Üniversitelilerin geliştirdiği insansız su altı aracı "Kaşif" denizde petrol arayacak
YEREL HABERLER Üniversitelilerin geliştirdiği insansız su altı aracı ...
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de soruları ...
Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi elbette mutlu eder
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi ...
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Girişim Gösteri Günü etkinliğinde konuştu:
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Girişim Gösteri Günü ...
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın "Hürkuş" uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı
YEREL HABERLER Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın "Hürkuş" ...
Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" da TEKNOFEST'te
YEREL HABERLER Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" da ...
Bakan Yardımcısı Kacır: Savunma sanayisinde yerli ürünleri yüzde 80'lere çıkardık
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Kacır: Savunma sanayisinde yerli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.