TEKNOFEST'te yeni hedef Pakistan ve Endonezya

SAMSUN (AA) - RECEP BİLEK - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'e ilişkin, "Azerbaycan sonrasında inşallah, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Bayraktar, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda süren TEKNOFEST KARADENİZ'de, Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti.

AA Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Oğuz Karakaş, standı ziyaret eden Bayraktar'a, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi, AA Yayınları'ndan "Mehmetçik Zaferin Askerleri" kitabını takdim etti.

- "Gençlerimizin gözlerindeki ışığı görmek bizlere de umut veriyor"



Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in her sene çok hızlı büyüdüğünü söyledi.

Festivale ilgiye değinen Bayraktar, şöyle konuştu:



"Samsun'da da Anadolu'muzda da çok büyük heyecan var. Bu bizi mutlu ediyor. Aslında bizim üzerimizdeki sorumluluğu da artıyor bir anlamda. Gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı görmek bizlere de umut veriyor. Geleceğimiz adına büyük umutlar besliyoruz onları böyle görünce. İnşallah onların da böyle hayalleri tetiklenir ve ülkelerine, milletlerine, insanlığa hizmet eden projelere imza atarlar, fikirler ortaya çıkarırlar. TEKNOFEST bu anlamda her yönüyle ülkemize çok büyük katkı sunan çok güzel bir festival. İyi ki bunun bir parçasıyız, sizler de bunun iyi ki bir parçasısınız. Çok güzel bir sinerji var."

- Azerbaycan'dan sonra sırada yeni ülkeler var

Bayraktar, Azerbaycan'dan sonra yurt dışında TEKNOFEST'in devam edip etmeyeceği yönündeki soru üzerine ise "Yurt dışında festivalin devam etmesini istiyoruz. Türkiye, sadece kendi coğrafyası değil, milli teknoloji hamlesi vizyonu, Türkiye'nin bütün dost ve kardeş coğrafyalarında bunun yansıması, gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Azerbaycan sonrasında inşallah Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Sizlerin de TEKNOFEST'e katkılarınızdan dolayı en başından bu yana, teşekkürlerimizi arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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