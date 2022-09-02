Üniversite öğrencilerinin ödüllü "insan kurtarma aracı" TEKNOFEST KARADENİZ'de

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SAMSUN (AA) - TOLGA YANIK/FURKAN GENÇOĞLU - Selçuk Üniversitesi'nden bir grup öğrencinin açık denizlerde boğulmaların önüne geçmek için geliştirdiği "insan kurtarma aracı" TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik kapsamındaki teknoloji yarışmaları için geliştirilen teknolojik ürünler ilgili stantlarda sergileniyor. Selçuk Üniversitesi'nden MYS Tuygun isimli takımın geliştirdiği, insansız hava araçları kategorisinde yarışan "insan kurtarma aracı" da üniversitenin standında ziyaretçilere tanıtılıyor.



Araç, Samet Adıyaman, Mustafa Pekşen, İbrahim Şahin, İbrahim Ethem Başköse, Burak Özgüngör ve Hüseyin Eke'nin aralarında bulunduğu grup tarafından geliştirildi.

- "Görüntü işleme ve derin öğrenme metotlarıyla boğulan insanları tespit ediyor"

MYS Tuygun takımından Samet Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada oluşan küresel gelişmeler sebebiyle bazı insanların göçe zorlandığını ve bu insanların yeni bir hayat kurmak için deniz yoluyla farklı ülkelere geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu sırada bazı insanlar hayatını kaybediyor. Bu kayıpların önüne geçmek için 'insan kurtarma aracı'nı geliştirdik." diye konuştu.

Geliştirdikleri aracın tamamen otonom bir şekilde açık sularda görevini icra ettiğini aktaran Adıyaman, şunları kaydetti:

"Araç, görüntü işleme ve derin öğrenme metotlarıyla boğulan insanları tespit ediyor. İlk müdahalesini üzerindeki yardım kitiyle yapıyor. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra kendi yazılımımız olan yer istasyonundan da konumu ve görüntüyü ilgili yerlere gönderiyor. Bu şekilde ikinci müdahaleyi yer istasyonundan bilgileri alan sahil güvenlik ekipleri gerçekleştiriyor.

TEKNOFEST KARADENİZ'de 2'nci olduk ve Gümüş Performans Ödülü aldık. Yarışlar sırasında çok fazla yağış ve rüzgar olmasına rağmen tasarıma ekleme yaparak aracımızı uçurduk ve ödülümüzü aldık.



AR-GE çalışmalarımız devam ediyor, yerleşik şarj birimi tasarlıyoruz. Asıl amacımız denizde belirli yerlerden bu aracı kaldırmak. Deniz suları çok açık olduğu için belirli yerlerden bu araçlar kalkarak kendi alanlarını tarayacaklar. Gelecek senelerde özelliklerini geliştireceğiz."

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