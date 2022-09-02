Havza’da "İlçe Sağlık ile Tanışıyorum Projesi" protokolü imzalandı

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SAMSUN (AA) - Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan "İlçe Sağlık ile Tanışıyorum Projesi"nin protokolü imzalandı.

Havza Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen protokol imza programında yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, hareketli yaşam, bağışıklama, tütün ve madde bağımlılığı, kanserle mücadele, çevre sağlığı, üreme sağlığı ve aile planlaması, organ bağışı, ruh sağlığı gibi konular hakkında toplum bilincinin artırılması amacıyla çeşitli eğitim ve sosyal etkinlikler yapılması planlanıyor.



Kaymakam Cengiz Nayman, proje kapsamında tüm kurumların ortak hareket edeceğini belirterek, proje açılışının Kevser Parkı'nda düzenlenecek programda Vali Zülkif Dağlı'nın katılımlarıyla 5 Eylül Pazartesi günü yapılacağını kaydetti.



Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise proje ortağı olarak çalışmalara ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.



İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Şahin de projenin amaçları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından protokol, Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile aile hekimlerinin ortak olduğu projenin protokolü Kaymakam Nayman, Belediye Başkanı Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Şahin ile aile hekimleri tarafından imzalandı.







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