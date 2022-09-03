Yerli karina temizleme aracı ithal ikamesi sağlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Mekatronik mühendisi Enes Sönmez'in geliştirdiği karina (su altı gövde) temizleme aracı, İtalyan muadiline rakip oldu.

Geliştirdiği karina temizleme aracıyla TEKNOFEST Su Altı Teknolojileri Yarışmaları'nda 2018 ve 2019 yıllarında ikincilik, 2020 yılında ise üçüncülük elde eden Sönmez, Savunma Sanayii Başkanlığının İnsansız Su Altı Robot Sistemleri Yarışması'nda ise ikinci oldu.

"Remora RT-01" adlı sistem, tekne, yat, feribot gibi araçların yüzeylerindeki kekamoz (deniz canlısı) ve lez (yosun) tabakasını temizliyor. Yazılımı, elektronik kart donanımı ve mühendisliği yerli olan Remora RT-01 ithal ikamesi sağlıyor.

Fırça ve filtre sistemleri uluslararası patent ile korumaya alınan Remora RT-01, lez tabakasını filtre haznesinde toplayıp Avrupa Birliği (AB) standardında çevre dostu temizlik gerçekleştiriyor.

Global pazardaki İtalyan muadiline karşı fiyattan yedek parçaya kadar geniş yelpazede rekabet üstünlüğü sağlayan tasarım, mobil uygulama ile uzaktan kontrol edilebiliyor.

Enes Sönmez, AA muhabirine, hikayelerinin 2018 yılında TEKNOFEST ile başladığını söyledi.

TEKNOFEST sürecini girişimcilik ile taçlandırmak için KOSGEB'e başvurduklarını belirten Sönmez, "KOSGEB'in desteğiyle 2021 yılında şirket kurduk. Sonrasında TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı'nı da kazanarak TEKNOPARK İstanbul'da firmamızın açılışını gerçekleştirdik." dedi.

Yat ve teknelerin karaya çıkarılmadan tamamen suyun altında temizliğini yapabilen robotik araç ürettiklerini dile getiren Sönmez, cihazın kontrolünün cep telefonuyla sağlanabildiğini vurguladı.

Sönmez, Türkiye pazarında marinalarda faaliyet gösterdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Türkiye pazarına yerli ve milli ürün olarak bunu getirdik. Robotik cihazımızın dünyada İtalyan muadili mevcut. TEKNOFEST KARADENİZ vasıtasıyla Azerbaycan ve Orta Doğu pazarından da ön siparişler aldık. Global pazarda tek rakibimiz İtalyan marka. İtalyan markasından çok daha avantajlı ürünle sektöre girmiş bulunmaktayız."









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.