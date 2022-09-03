Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un coğrafi işaret almış yöresel lezzetleri, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 30 Ağustos'ta ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST KARADENİZ devam ediyor.

İnsansız hava araçlarından elektrikli otomobillere, yapay zekadan su altı sistemlerine pek çok yerli ve milli teknolojik projenin sergilendiği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini dört günde binlerce kişi ziyaret etti.

Ziyaretçiler stantlarda teknolojik ürünleri incelerken oluşturulan alanda damak zevklerine göre satışa sunulan yiyeceklerin tadına bakıyor.

Samsun'un coğrafi işaret almış yöresel lezzetleri de etkinliğe katılanların ilgisini çekiyor.

Coğrafi işaretli Samsun simidi, Bafra nokulu, Terme ve Bafra pidesi, Çarşamba kıvratması, Yakakent mantısı ve Terme pirincinden yapılan pilav yöresel lezzetler olarak sunuluyor. Manda kaymaklı lokum da farklı bir lezzet olarak öne çıkıyor.

Bafra pidesi ve Bafra nokulu satışı yapan Koray Çatan, AA muhabirine, coğrafi işaret almış yöresel lezzetlerin tanıtımını yapmak istedikleri için festival alanında yer aldıklarını söyledi.

Samsun'un yöresel lezzetlerine ilginin fazla olduğunu belirten Çatan, "Yöresel lezzetlerimizin tanıtımını iyi şekilde yaparsak dünyadaki örneklerde de olduğu gibi hem ülkemiz hem de ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağlamış oluruz. Ziyaretçiler, coğrafi işaret almış yöresel lezzetlerimizin tadına bakıyor. Kendine has çıtır lezzeti ve üzerine tereyağı sürülen pidemiz ile manda kaymaklı lokumlarımız büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilere lezzetli tatlarımızı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bafra nokulu yapan Filiz Görgülü ise "Bafra nokulumuzun kendine özgü bir damak tadı var. Festivalde standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Samsun simidi ve nokulu, pidesi bizim vazgeçilmezimiz." diye konuştu.

TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret edenler tattıkları yöresel ürünleri çok beğendiklerini dile getirdiler.

Samsun simidinin çok bilindiğini belirten ziyaretçiler, özellikle cevizli ve üzümlü olarak yapılan Bafra nokulunu çok beğendiklerini, her damak tadına uygun lezzetlerin olduğunu ifade ettiler.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.