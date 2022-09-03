Halasından aldığı ilhamla öksürük şurubu üretti

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İSTANBUL (AA) - FURKAN GENÇOĞLU - TOLGA YANIK - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Entertech İstanbul Teknokent girişimcilerinden Hamata İlaç Kurucusu Doktor Hande Karagedik TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında halasının formülünü standartlara uygun bir şekilde öksürük şurubuna çevirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karagedik, yerel halk tarafından yüzyıllardan beri kullanılan bir formülü, halasından aldığı ilhamla standartlaştırarak bitkisel öksürük şurubu haline getirdiklerini söyledi.

Karagedik, öksürük şurubunun Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılmasının yapıldığını aktardı.

Ürünü İstanbul Teknokent çatısı altında ürettiklerini belirten Karagedik, "Ege bölgesinde bulunan eczanelerde 1.5 senedir ürünümüz satışta. Aynı zamanda internetten bütün Türkiye'ye satış yapılıyor. Tamamen bitkisel kaynaklı ürünümüz aynı zamanda vegan öksürük şurubu olarak literatüre girdi." ifadelerini kullandı.

Geleneksel formda üretilen ürünün şekerli ve şekersiz iki versiyonunun olduğunu bildiren Karagedik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürünümüz KOAH, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Şurubun içeriğinde çam kozalağı kullandık. Geleneksel yöntemlerin bir çoğunu denedik. En iyi verim aldığımız yöntemi patentledik. İki çeşit ilaç var birisi kimyasal kategoride kimisi bitkisel. Bizim ürünümüz tamamen bitkisel kaynaklıdır. Amacımız bu ürünün ihracatını yapmak."



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