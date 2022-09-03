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CANiK M2F ağır makineli tüfek ilk defa TEKNOFEST'te sergileniyor

AA

CANiK M2F ağır makineli tüfek ilk defa TEKNOFEST'te sergileniyor

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğin üst versiyonu olan CANiK M2F, ilk defa TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZ'de katılımcılarla buluşturuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan "Platform Makineli Tüfeği Projesi" kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğin gelişmiş modeli olan ve dakikada 950 atım hızına sahip CANiK M2F de festivalde sergileniyor.

SYS Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, AA muhabirine, CANiK M2F'nin, ilk üretilen CANiK M2 QCB'den iki kat daha fazla atış gücüne sahip olduğunu söyledi.

CANiK M2 QCB silah sisteminin 2022 yılının başında yapımının tamamlanarak seri üretime geçildiğini aktaran Gençer, "Bu silah sistemimiz dakikada 450 ila 600 atım hıza sahip ancak bu hız daha yüksek atış hızı isteyen platformlar için çok yeterli kalmıyordu. Dolayısıyla CANiK M2F'yi geliştirdik. Kalibre olarak aynı mühimmatı kullanabilmekte fakat dakikadaki hızı 600 yerine 950'dir. İstersek bu hızı 950 ila 1100 arası ayarlayabilmekteyiz. Bu yüksek hızı sayesinde başta hava araçları ya da hava araçlarının karşılığı olarak etkin şekilde kullanılmaktadır." ifadesini kullandı.

Yeni bir konsept kullandıklarını dile getiren Gençer şöyle devam etti:

"Yeni konseptte iki M2F'yi yan yana bağlamış bulunuyoruz. Bu haliyle isterseniz kara araçlarına bağlayabilirsiniz, isterseniz deniz araçlarına ektin şekilde bağlayarak atış üstünlüğü sağlayabilirsiniz. Son birkaç yıldır savaşlarda hareketli mobil sistemlerin olabildiğince büyük kalibrelerle muharebe alanlarında kullanıldığını görüyoruz. Olabildiğince ufak, bazen 4x4 araçların tercih edildiğini ve bunların üzerine çeşitli kalibrelerde makineli tüfeklerin entegre edildiğini görüyoruz. Buradaki amaç, platformun hızlı şekilde yer değiştirmesi ve hasmına karşı üstünlük sağlamak için yüksek atış gücüne angaje olması ancak bu atışın uzak mesafeden yapılması esas kabul ediliyor. CANiK M2F ya da CANiK M2 QCB, her ikisinin de 2 bin metreye etkin menzili bulunmakta. Bu menzili yüksek teknoloji optik cihazlarla destekleyerek 6 bin metreye kadar artırabiliyorsunuz."

Gençer, henüz lansmanı yapılmayan silahın ilk kez TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendiğini vurgulayarak sistemin yapay zeka ve otonom olarak uzaktan kullanılması yönünde AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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