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Emekli SAS komandosunun geliştirdiği bomba imha ekipmanları TEKNOFEST'te sergileniyor

AA

Emekli SAS komandosunun geliştirdiği bomba imha ekipmanları TEKNOFEST'te sergileniyor

SAMSUN (AA) - KEMAL CEYLAN - CİHAN OKUR - Emekli su altı savunma (SAS) komandosu Sedat Mesci, görevde bulunduğu dönemde kullandığı ithal ürünleri yerlileştirmek için kurduğu şirketinde, özellikle bomba imha uzmanlarının kullanabileceği ürünler geliştiriyor.

Torna tesviye bölümü mezunu Mesci, Ankara ve İstanbul'daki atölyelerinde ürettiği bomba imha aracı, geri tepmesiz su jeti, patlamamış mühimmatı patlatmadan etkisiz hale getiren anahtar gibi ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiliyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan Mesci, AA muhabirine, Özel Kuvvetlerde çalıştığı süreçte ithal ürünlerin onarım ve yedek parçasında yaşadığı sorunların üstesinden gelmek için emekli olduktan sonra savunma sanayine yönelik üretime başladığını söyledi.

Ürettiği geri tepmesiz su jeti, top mermisinin tapasını uzaktan sökmeye yarayan "roket çarpma" adlı anahtar, mayın çubuğu gibi ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) kullanıldığını belirten Mesci, "Görevdeyken kullandığım ve 'Neden millileştirilmiyor?' diye düşündüğüm malzemelerin AR-GE projelerine başladım ve üretim aşamalarını geliştirdik. Üreteceğimiz çok malzeme var." dedi.

Askerin, polisin kullandığı malzemelerde dışa bağımlılığın en aza indirilmesi gerektiğini dile getiren Mesci, yerli imkanlarla üretilen malzeme ve ekipmanların hem daha güvenli hem de daha ekonomik olduğunu vurguladı.

Ağırlıklı olarak bomba imha alanında ürünler geliştirdiklerini aktaran Mesci şöyle devam etti:

"Özel eğitimli asker ve polisin kullandığı ekipmanları üretiyoruz. Patlayıcı uzmanlarının eğitimi çok uzun sürüyor. Onlara hem kullanım kolaylığı sağlamak hem de yurt dışına bağımlığı azaltmak ve paramızın yurt dışına gitmesini önlemek açısından bu ekipmanlar çok önemli. EYP dediğimiz el yapımı patlayıcılar, mayın, atılmış ve patlamamış havan ve top mermileri, uçak bombaları gibi patlamamış mühimmatları patlatmadan imha edecek ekipmanlar geliştiriyoruz."

Mesci, görevdeyken kullandığı, İngiltere'den 50 bin dolara alınan bir cihazın arızalanan parçasını 3 yıl uğraşmasına rağmen tedarik edemediğini anlattı.

Bomba imha çalışmalarında kullanılmak üzere konsept bir araç geliştirdiklerini dile getiren Mesci seri üretim için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Mesci şunları kaydetti:

"Türkiye'de örnekleri var ancak bu bizim yaptığımız Avrupa standartlarında. Biraz daha iyisini yapabilmek adına bu aracı geliştirdik. Aracın içinde patlayıcı ile ateşleyiciyi birbirinden uzak taşımamız gerekiyor. Ateşle barutu yan yana getirmemeliyiz. Ekipman ve malzemelere özel bölmeler var. Bu bir karargah aracı olarak da kullanılıyor. Gece şartlarında da güvenli görev yapılmasını sağlıyor. Bomba imha robotu için rampa var. Üst düzey güvenlik önlemleri de var."


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