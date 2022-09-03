İşitme engellilerin hayatını kolaylaştıran proje TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

SAMSUN (AA) - KEMAL CEYLAN - CİHAN OKUR - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Üniversitesi akademik personelinin, işitme engellilerin yaşadığı iletişim sorunlarını azaltmak amacıyla hazırladığı Üç Boyutlu Türk İşaret Dili Avatarı (TİD3B), TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

İşitme ve konuşma engellilerin aralarında ve diğer insanlarla iletişim kurması için kullanılan işaret dili, KTÜ ile Trabzon Üniversitesi iş birliğinde dijital ortama taşındı.

Ziyaretçiler, Trabzon Üniversitesinin standında, işaret dilindeki karşılığını öğrenmek istedikleri kelime ve cümleleri bilgisayar aracılığıyla uygulamaya yazıyor. Ekrandaki üç boyutlu karakter, eş zamanlı olarak cümleyi işaret diliyle anlatıyor.

Trabzon Üniversitesi Dijital Dönüşüm Ofisinden Araştırma Görevlisi Murat Atasoy, AA muhabirine, projenin TEKNOFEST 2021'de "İnsanlık Yararına Teknolojiler" yarışmasında engelli teknolojileri alanında üniversite ve üzeri kategorisinde birincilik elde ettiğini söyledi.

Yazılımın ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirten Atasoy, işitme engellilerin okuma yazma, öğrenme, okudukları metinleri doğru anlamada sıkıntı yaşadıklarını, buradan hareketle Üç Boyutlu Türk İşaret Dili Avatarı Programı'nı tasarladıklarını anlattı.

Programın başarıyla uygulandığını dile getiren Atasoy şöyle devam etti:

"Şu anda uygulama, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği, okullarda öğrettiği kitaplardaki 2 bin 600 işarete odaklanıyor. Bunu yaparken sadece kelime çevirisi yapmıyor, işaret dili kurallarına da dikkat ederek çeviri yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda ülkemizdeki ender uygulamalardan biri. Dünyada benzer birkaç uygulama var. Biz de Türk işaret dili için olanını geliştirmeye çalıştık. Geliştirmeye devam ediyoruz."

Programdan, Android tabanlı telefonlardan mobil uygulama olarak ya da bütün cihazlardan uygulamanın web sayfası aracılığıyla istifade edebileceğini aktaran Atasoy şunları kaydetti:

"Doktorlar, kamu çalışanları, işitme engellilerle sohbet etmek isteyenler bu uygulamayı ücretsiz kullanabilir. Bundan sonrası için küçük modüller yapma planımız var. Bunlardan bir tanesi bunu bir eğitim platformuna dönüştürmek. İşaret dili öğrenmek isteyenler için uzaktan eğitim platformu kurmak istiyoruz. Haber siteleri, sosyal medya siteleri için küçük modüller hazırladık. Karekod kullanarak kitapların, gazete ve dergilerin çevirileri yapılabilir ve insanların animasyonla izlemesi sağlanabilir."





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