İşitme engellilerin hayatını kolaylaştıran proje TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşitme engellilerin hayatını kolaylaştıran proje TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

AA

İşitme engellilerin hayatını kolaylaştıran proje TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

SAMSUN (AA) - KEMAL CEYLAN - CİHAN OKUR - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Üniversitesi akademik personelinin, işitme engellilerin yaşadığı iletişim sorunlarını azaltmak amacıyla hazırladığı Üç Boyutlu Türk İşaret Dili Avatarı (TİD3B), TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

İşitme ve konuşma engellilerin aralarında ve diğer insanlarla iletişim kurması için kullanılan işaret dili, KTÜ ile Trabzon Üniversitesi iş birliğinde dijital ortama taşındı.

Ziyaretçiler, Trabzon Üniversitesinin standında, işaret dilindeki karşılığını öğrenmek istedikleri kelime ve cümleleri bilgisayar aracılığıyla uygulamaya yazıyor. Ekrandaki üç boyutlu karakter, eş zamanlı olarak cümleyi işaret diliyle anlatıyor.

Trabzon Üniversitesi Dijital Dönüşüm Ofisinden Araştırma Görevlisi Murat Atasoy, AA muhabirine, projenin TEKNOFEST 2021'de "İnsanlık Yararına Teknolojiler" yarışmasında engelli teknolojileri alanında üniversite ve üzeri kategorisinde birincilik elde ettiğini söyledi.

Yazılımın ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirten Atasoy, işitme engellilerin okuma yazma, öğrenme, okudukları metinleri doğru anlamada sıkıntı yaşadıklarını, buradan hareketle Üç Boyutlu Türk İşaret Dili Avatarı Programı'nı tasarladıklarını anlattı.

Programın başarıyla uygulandığını dile getiren Atasoy şöyle devam etti:

"Şu anda uygulama, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği, okullarda öğrettiği kitaplardaki 2 bin 600 işarete odaklanıyor. Bunu yaparken sadece kelime çevirisi yapmıyor, işaret dili kurallarına da dikkat ederek çeviri yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda ülkemizdeki ender uygulamalardan biri. Dünyada benzer birkaç uygulama var. Biz de Türk işaret dili için olanını geliştirmeye çalıştık. Geliştirmeye devam ediyoruz."

Programdan, Android tabanlı telefonlardan mobil uygulama olarak ya da bütün cihazlardan uygulamanın web sayfası aracılığıyla istifade edebileceğini aktaran Atasoy şunları kaydetti:

"Doktorlar, kamu çalışanları, işitme engellilerle sohbet etmek isteyenler bu uygulamayı ücretsiz kullanabilir. Bundan sonrası için küçük modüller yapma planımız var. Bunlardan bir tanesi bunu bir eğitim platformuna dönüştürmek. İşaret dili öğrenmek isteyenler için uzaktan eğitim platformu kurmak istiyoruz. Haber siteleri, sosyal medya siteleri için küçük modüller hazırladık. Karekod kullanarak kitapların, gazete ve dergilerin çevirileri yapılabilir ve insanların animasyonla izlemesi sağlanabilir."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yapay zekaya sahip tarım aracıyla yabani otlarla mücadele edilebilecek
YEREL HABERLER Yapay zekaya sahip tarım aracıyla yabani otlarla ...
"En iyi takım ruhu" ödülü alan ROV ekibinin insansız su altı aracı TEKNOFEST'te
YEREL HABERLER "En iyi takım ruhu" ödülü alan ROV ekibinin insansız ...
Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat makinesi tasarlandı
YEREL HABERLER Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat ...
TEKNOFEST'e katılanlar serbest uçuş heyecanı yaşıyor
YEREL HABERLER TEKNOFEST'e katılanlar serbest uçuş heyecanı yaşıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi milli teknolojisi hamlesine katkı sunmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Dokuz Eylül Üniversitesi milli teknolojisi hamlesine ...
Gazi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin en hızlı hyperloop aracını tasarladı
YEREL HABERLER Gazi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin en hızlı ...
Emekli SAS komandosunun geliştirdiği bomba imha ekipmanları TEKNOFEST'te sergileniyor
YEREL HABERLER Emekli SAS komandosunun geliştirdiği bomba imha ...
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST ...
TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın TEKNOFEST KARADENİZ'deki standını ziyaret etti
YEREL HABERLER TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın TEKNOFEST ...
Samsun'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı
CANiK M2F ağır makineli tüfek ilk defa TEKNOFEST'te sergileniyor
YEREL HABERLER CANiK M2F ağır makineli tüfek ilk defa TEKNOFEST'te ...
Devrim otomobilinde yarım kalan hayal TEKNOFEST ile ileri taşınıyor
YEREL HABERLER Devrim otomobilinde yarım kalan hayal TEKNOFEST ile ...
TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret ...
Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi ...
Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli "S19 Max Pro"yu TEKNOFEST'te tanıtıyor
YEREL HABERLER Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli "S19 Max ...
Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan paletli sistem TEKNOFEST'te
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan ...
Ege Üniversitesi uluslararası AR-GE'den en fazla fon alan üniversite
YEREL HABERLER Ege Üniversitesi uluslararası AR-GE'den en fazla fon ...
"Mobil güneş enerji jeneratörü" elektrik ihtiyacı olan yere götürülebilecek
YEREL HABERLER "Mobil güneş enerji jeneratörü" elektrik ihtiyacı ...
"Şerife Bacı'nın Torunları" elektrikli otomobille TEKNOFEST'te
YEREL HABERLER "Şerife Bacı'nın Torunları" elektrikli otomobille ...
Halasından aldığı ilhamla öksürük şurubu üretti
YEREL HABERLER Halasından aldığı ilhamla öksürük şurubu üretti
Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor
YEREL HABERLER Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFEST'te ...
TEKNOFEST'te geri dönüşüm makinesi, 3 günde 7 bin şişe topladı
YEREL HABERLER TEKNOFEST'te geri dönüşüm makinesi, 3 günde 7 bin ...
Gürültü kirliliği "uyarlanabilir ses kalkanı" ile önlenebilecek
YEREL HABERLER Gürültü kirliliği "uyarlanabilir ses kalkanı" ile ...
Öğrencilerin tasarladığı dronla yüksek katlı binalar boyanabilecek
YEREL HABERLER Öğrencilerin tasarladığı dronla yüksek katlı binalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.