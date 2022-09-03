Üniversite öğrencileri dron anakartı üretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri dron anakartı üretti

AA

Üniversite öğrencileri dron anakartı üretti

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Gaziantep Üniversitesi Teknopark bünyesinde üniversite öğrencilerince dron anakartı üretimi gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencileri tarafından TÜBİTAK desteğiyle kurulan şirket tarafından tasarlanan "Alaca Kart", Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Muhammet Alaca, AA muhabirine, 2019 yılından bu yana Savaşan İnsansız Hava Araçları yarışmalarına katıldıklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın insansız hava araçları sabit kanat kategorisinde yarıştıklarını dile getiren Alaca, "Baktık yurt dışından geliyor bu sistemler, gerçek manada bizi yoran ve müdahale edilmesi zor sistemler. Biz daha özgün bir şeyler yapmak istedik." dedi.

İlk dron otopilot anakartını 2020 yılında yaptıklarını belirten Alaca, şöyle devam etti:

"O dönemde uzaktan kontrol sistemiyle başladık. 2020 yılının sonunda kendi otopilot sistemimizi geliştirdik. Bu sene de insansız hava araçlarına katılarak iki sene de performans birinciliğini elde ettik. Bu sene hem yerli yazılım hem de performans birinciliğini elde ettik. Anakart artık bizim için ihtiyaç haline gelmişti. Çünkü özgün sistemler oluşturmak istiyorsanız, bir şeyleri tam bağımsız hale getirmeniz lazım. Tam bağımsız olabilmemiz için de o sistemin içine dahil olmamız lazım. Hem donanımına hem yazılımına hakim olmak gerekiyor."

Otopilot sisteminin dronu otonom haline getirdiğine işaret eden Alaca, "Onun beyni diyebiliriz. Bununla da yetinmeyip işi daha büyük hale getirip şirketleşme üzerine gittik. TÜBİTAK'dan destek alarak 2021 yılında şirket kurduk. Bu şirket de otopilot sistemleri üzerine çalışan bir şirket haline geldi. İlk versiyon da 'Alaca Kart' ismiyle son aşamasında. Şu an kullanıyoruz, yakın zamanda da seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşitme engellilerin hayatını kolaylaştıran proje TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
YEREL HABERLER İşitme engellilerin hayatını kolaylaştıran proje ...
Yapay zekaya sahip tarım aracıyla yabani otlarla mücadele edilebilecek
YEREL HABERLER Yapay zekaya sahip tarım aracıyla yabani otlarla ...
"En iyi takım ruhu" ödülü alan ROV ekibinin insansız su altı aracı TEKNOFEST'te
YEREL HABERLER "En iyi takım ruhu" ödülü alan ROV ekibinin insansız ...
Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat makinesi tasarlandı
YEREL HABERLER Daha az enerjiyle geniş alanda çalışan zeytin hasat ...
TEKNOFEST'e katılanlar serbest uçuş heyecanı yaşıyor
YEREL HABERLER TEKNOFEST'e katılanlar serbest uçuş heyecanı yaşıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi milli teknolojisi hamlesine katkı sunmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Dokuz Eylül Üniversitesi milli teknolojisi hamlesine ...
Gazi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin en hızlı hyperloop aracını tasarladı
YEREL HABERLER Gazi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin en hızlı ...
Emekli SAS komandosunun geliştirdiği bomba imha ekipmanları TEKNOFEST'te sergileniyor
YEREL HABERLER Emekli SAS komandosunun geliştirdiği bomba imha ...
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST ...
TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın TEKNOFEST KARADENİZ'deki standını ziyaret etti
YEREL HABERLER TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın TEKNOFEST ...
Samsun'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı
CANiK M2F ağır makineli tüfek ilk defa TEKNOFEST'te sergileniyor
YEREL HABERLER CANiK M2F ağır makineli tüfek ilk defa TEKNOFEST'te ...
Devrim otomobilinde yarım kalan hayal TEKNOFEST ile ileri taşınıyor
YEREL HABERLER Devrim otomobilinde yarım kalan hayal TEKNOFEST ile ...
TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret ...
Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi ...
Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli "S19 Max Pro"yu TEKNOFEST'te tanıtıyor
YEREL HABERLER Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli "S19 Max ...
Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan paletli sistem TEKNOFEST'te
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan ...
Ege Üniversitesi uluslararası AR-GE'den en fazla fon alan üniversite
YEREL HABERLER Ege Üniversitesi uluslararası AR-GE'den en fazla fon ...
"Mobil güneş enerji jeneratörü" elektrik ihtiyacı olan yere götürülebilecek
YEREL HABERLER "Mobil güneş enerji jeneratörü" elektrik ihtiyacı ...
"Şerife Bacı'nın Torunları" elektrikli otomobille TEKNOFEST'te
YEREL HABERLER "Şerife Bacı'nın Torunları" elektrikli otomobille ...
Halasından aldığı ilhamla öksürük şurubu üretti
YEREL HABERLER Halasından aldığı ilhamla öksürük şurubu üretti
Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor
YEREL HABERLER Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFEST'te ...
TEKNOFEST'te geri dönüşüm makinesi, 3 günde 7 bin şişe topladı
YEREL HABERLER TEKNOFEST'te geri dönüşüm makinesi, 3 günde 7 bin ...
Gürültü kirliliği "uyarlanabilir ses kalkanı" ile önlenebilecek
YEREL HABERLER Gürültü kirliliği "uyarlanabilir ses kalkanı" ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.