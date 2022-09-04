Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen motosikletteki çift yaralandı.

Vezirköprü Motosiklet Festivali'ne katıldıktan sonra Trabzon'a dönen Özcan A'nın kullandığı 61 AED 539 plakalı motosiklet, Durağan-Vezirköprü kara yolu Adatepe Kavşağı'nda devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan eşi Reyhan A. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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