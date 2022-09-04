Mobil eğitim merkeziyle köylerdeki 3 bin çocuk teknolojiyle buluşturuldu

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SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince oluşturulan mobil eğitim merkezi, köy köy gezerek çocukları teknolojiyle buluşturuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği de TEKNOFEST'e katılarak, tasarladıkları İHA, SİHA ve diğer araçları sergiliyor.

İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, AA muhabirine, öğrencilere özellikle robotik kodlama, İHA ve SİHA'ların yapımı ile pilotluğunun öğretilmesiyle ilgili eğitim merkezleri olduğunu söyledi.

Buraya kendi çevrelerindeki öğrencilerin geldiğini belirten Kansızoğlu, "Bir süre sonra uzak köylerde ekonomik durumu iyi olmayan, merkeze gelme imkanı bulunmayan gençlere biz gitmeye karar verdik. Mobil eğitim merkezi kurduk. Bursa Büyükşehir Belediyesi bize otobüs verdi. Biz de tamamen kendi imkanlarımızla otobüsün içini dizayn ettik. İzmir'deki köy okullarını gezmeye başladık. Teknolojiye meraklı olan, teknoloji ulaşamayan gençlere bu eğitim vermek istedik." dedi.

Yazılıma ilgisi olan ama bilgisi bulunmayan çocukları keşfederek teknoloji eğitimi verdiklerini anlatan Kansızoğlu, şunları kaydetti:

"5 ay önce eğitimlere başladık. Teknolojiye meraklı gençlerin varlığını görmek bizi mutlu etti. Birkaç yıldır da öğrencilerimizle TEKNOFEST'e katılıyoruz, bu sene de savaşan İHA yarışmasına katıldık. Şu ana kadar 3 bine yakın öğrenciye gittik. Köye gittiğimizde teknolojiye meraklı çocuklar hemen otobüsün yanına geliyor. Meraklı gençler belli oluyor, hemen soru soruyorlar. Özellikle ekonomik durumu olmayan çocuklara destek vererek onları iyi bir mühendis olarak yetiştirmek istiyoruz."

Bilişim teknolojileri öğretmeni Mert Yalçın da teknolojiyle bulaşamayan köy çocuklarına eğitim verdiklerini dile getirdi.

İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Cebeci ise sergiledikleri İHA ve dronlarının tamamını kendilerinin yaptıklarını vurgulayarak, bilgisayar mühendisi olmak istediğini kaydetti.









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