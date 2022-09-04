Vezirköprü'de Motosiklet Festivali düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Motosiklet Festivali (Motofest) gerçekleştirildi.

Vezirköprü Motosiklet Sporları Kulübü (VEMOK) ve Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen festivale farklı illerden motosiklet tutkunları katıldı.



Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda kamp kuran katılımcılar, festivalde egzoz ve denge yarışlarıyla eğlenceli anlar yaşattı.

Kulüplerin tanıtım stantları kurduğu alanda, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü de fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

VEMOK Başkanı Emre Atıcı, güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Hem ilçemizin tanıtımı hem de kulübümüz adına önemli bir adımdı. Gelecek yıllarda daha da geniş kapsamlı bir organizasyon yapmayı hedefliyoruz." dedi.





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