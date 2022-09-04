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T3 Vakfı'nın TEKNOFEST KARADENİZ'deki atölyelerinde 30 bin çocuk eğitim aldı

AA

T3 Vakfı'nın TEKNOFEST KARADENİZ'deki atölyelerinde 30 bin çocuk eğitim aldı

SAMSUN (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında kurduğu atölyelerde 30 bin çocuğa eğitim verildi.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in içindeki atölyelere çocuklar ilgi gösterdi.

Festival kapsamında atölyelerde 30 bin çocuk eğitim aldı.

T3 Vakfı Deneyap Koordinatörü Buse Zehra Kökçam, AA muhabirine, TEKNOFEST KARADENİZ'in ilk gününden itibaren çocukların atölyelere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Vakfın festival alanında atölyeleri bulunduğuna işaret eden Kökçam, "Bu atölyeler arasında doğa bilimlerinden tasarıma, matematikten teknolojiye, bilimden keşfe 20 atölye bulunmaktadır. 6 gün boyunca 30 binden fazla çocuğa eğitim verdik. Aynı zamanda T3 Vakfı projelerine de festivale katılan vatandaşlarımız başvuru yapabildi. Bunun yanı sıra girişimcilik merakı olan kişiler de girişimcilik başvurusu yaptı." dedi.

T3 Vakfı'nın eğitim parkurunun tanıtımının da yapıldığını dile getiren Kökçam, "Aynı zamanda planetaryumda astronomi gösterisi oldu öğrencilerimiz için. 12 bin öğrenci de planetaryumu ziyaret etti." ifadesini kullandı.

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