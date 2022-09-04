Düzce Üniversitesi, ürünlerini kendi markasıyla satışa sunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesi, ürünlerini kendi markasıyla satışa sunuyor

AA

Düzce Üniversitesi, ürünlerini kendi markasıyla satışa sunuyor

SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Düzce Üniversitesi Aracılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAGEM), kendi markası ile propolis, polen, arı sütü, arı zehri, sirke, sabun ve kozmetik gibi ürünleri satışa sunarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan Düzce Üniversitesi, standında DAGEM markalı ürünlerini tanıttı.

Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berkant Yılmaz, AA muhabirine, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerin sadece eğitim ve öğretimle sınırlı kalmasını istemediğini, aynı zamanda belirli alanlarda uzmanlaşarak bölgesine ilçesine ve ülkesine katkıda bulunmasını beklediğini dile getirdi.

Yılmaz, "Bu doğrultuda biz de çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma projesine başladık. Bu projeyle beraber özellikle arı ürünlerimiz Düzce'nin Yığılca ilçesinde yetişen arıların ürünleriyle beraber geliştirilen ürünlerdir." dedi.

- "Arıcılık sadece baldan ibaret biliniyor bizim ülkemizde"

Türkiye'de arıcılık konusunda büyük eksikliklerin olduğunu savunan Yılmaz, "Arıcılık sadece baldan ibaret biliniyor bizim ülkemizde. Lakin propolis, polen, arı sütü, arı zehri gibi yan ürünleri de mevcuttur. Biz de bilimsel bilgi ve akademik desteğimizle birlikte bölge çiftçimizi, arıcılarımızı destekleyerek katma değerli ürünler üretmeye başladık." diye konuştu.

- "Şu an yaklaşık 130 farklı ürün markaladık"

Tarladan ambalaja kadar üretimin her noktasında aktif olduklarını anlatan Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Çiftçilerimizle konuşuyoruz toprağa neyin faydalı olacağını, toprağa hangi ürünü ekmeleri durumunda daha yüksek verim alacakları konusunda Düzce Üniversitesi olarak mentorluk gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda çiftçimizi yalnız bırakmıyoruz, her bir ekim aşamasından hasat aşamasına kadar desteklerimizi sağlıyoruz. Hasat aşamasından sonra da bunu nasıl kullanacakları konusunda, nasıl kurutabileceklerini, hangi ürüne dönüştürebileceklerine dair destekler veriyoruz. Bunları da ilerleyen aşamalarda markalıyoruz. Kendi ürünlerini üretip, markalayıp, lisanslayan tek üniversite Düzce Üniversitesidir. Şu an yaklaşık 130 farklı ürün markaladık ve her geçen gün yeni ürünler ekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz."

Düzce'nin bitki örtüsü, bitki haritası ve toprak haritasını çıkarttıklarını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hangi toprağa hangi bitki ekilir, hangi ürün ekilirse daha çok katma değer getirir bu konuda da çiftçilerimizin bilimsel olarak destekçisi olduk. Değer üretenlerin hikayesinde bunları buluşturarak onlardan elde ettiğimiz ürünleri üniversitemiz bünyesinde işleyerek, takviye gıda olan ürünlere dönüştürdük. Oldukça da rağbet görüyor. Gerek çiftçilerimiz gerek üniversitemiz mutlu. Kazan kazan ilişkisi olarak önce Düzce'mize katkıda bulunduk, sonrasında bölgemize ve ülkemize katkıda bulunduk."




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

T3 Vakfı'nın TEKNOFEST KARADENİZ'deki atölyelerinde 30 bin çocuk eğitim aldı
YEREL HABERLER T3 Vakfı'nın TEKNOFEST KARADENİZ'deki atölyelerinde ...
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ ödül töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ ödül töreninde ...
ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı sona erdi
YEREL HABERLER ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı sona erdi
"Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi"nin birincisi "Simurg" takımı oldu
YEREL HABERLER "Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat ...
Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar ...
Kullanılmış maskeleri evsel atığa dönüştüren cihaza "en iyi akademik buluş" ödülü
YEREL HABERLER Kullanılmış maskeleri evsel atığa dönüştüren cihaza ...
Liselilerin "arı sütü için larva transfer makinesi" TEKNOFEST'te birinci oldu
YEREL HABERLER Liselilerin "arı sütü için larva transfer makinesi" ...
Vezirköprü'de Motosiklet Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Vezirköprü'de Motosiklet Festivali düzenlendi
Tapuda "artırılmış gerçeklik" dönemi
YEREL HABERLER Tapuda "artırılmış gerçeklik" dönemi
Lise öğrencileri kendi enerjisini üreten akıllı sera geliştirdi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri kendi enerjisini üreten akıllı sera ...
Karagöz ve Hacivat'ı robotik kodlama ile perdeye yansıttı
YEREL HABERLER Karagöz ve Hacivat'ı robotik kodlama ile perdeye ...
"Ulak Robot" afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye katkı sağlayacak
YEREL HABERLER "Ulak Robot" afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye ...
Kalorifer peteklerindeki su yangın söndürmede kullanılacak
YEREL HABERLER Kalorifer peteklerindeki su yangın söndürmede ...
Türksat 6A uydusu Cumhuriyet'in 100. yılında uzayda olacak
YEREL HABERLER Türksat 6A uydusu Cumhuriyet'in 100. yılında uzayda ...
Mobil eğitim merkeziyle köylerdeki 3 bin çocuk teknolojiyle buluşturuldu
YEREL HABERLER Mobil eğitim merkeziyle köylerdeki 3 bin çocuk ...
Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı
Tükürükten elde edilen DNA'dan kolye yapıp çocuklara hediye ediliyor
YEREL HABERLER Tükürükten elde edilen DNA'dan kolye yapıp çocuklara ...
İTÜ öğrencilerinin geliştirdiği hyperloop aracı "Nasip" TEKNOFEST'te
YEREL HABERLER İTÜ öğrencilerinin geliştirdiği hyperloop aracı ...
"Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç "Aparslan" TEKNOFEST KARADENİZ'de
YEREL HABERLER "Görsel tasarım ödülü" alan elektrikli araç ...
TEKNOFEST KARADENİZ'i 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER TEKNOFEST KARADENİZ'i 5 günde 650 bin kişi ziyaret ...
TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi
YEREL HABERLER TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var; İzmir'i unutma (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var; ...
Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu: (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.