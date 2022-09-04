Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin P. (55) idaresindeki 06 BY 1982 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Bereket Mahallesi mevkisinde devrildi.



Ağır yaralanan Hüseyin P, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.