TEKNOFEST beşinci yılında 1 milyon 250 binden fazla kişiyi ağırladı

SAMSUN (AA) - TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun ve Karadeniz illerinde düzenlenen etkinliklerde toplam 1 milyon 250 binden fazla kişiyi ağırladı.

TEKNOFEST'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 101 paydaşı ve sponsorları dahil 130 katılımcı firmanın yer aldığı dev bir organizasyonla 5. yılını kutladı.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'i Samsun'da 900 bin kişi ziyaret etti. Samsun merkezli olarak Karadeniz genelinde düzenlenen TEKNOFEST ise toplamda ise 1 milyon 250 binden fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

TEKNOFEST, geride bıraktığı 6 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği fuar alanları ve gökyüzünde heyecan ve adrenalinin bir an olsun eksilmediği festivalde, tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Aksungur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Solo Türk ve Türk Yıldızlarının muhteşem akrobasi uçuşları festival heyecanını doruklara taşıdı. Festival kapsamında düzenlenen "Sahne Senin" etkinliği, halk oyunları gösterileri ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Tüm bunların yanında 7 özel tematik çadırda sergilenen yarışmalar ve eğitici atölyeler de öğrencileri bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüvenle buluşturdu.

Festival kapsamında düzenlenen "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay Sergisi", bilim şovları, "Rafadan Tayfa" gösterisi, dikey rüzgar tüneli ve sanal gerçeklik tünelinin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler ilk kez sergilenen Bayraktar Mius Kızılelma başta olmak üzere, hava araçları Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK-II, Hürkuş, TB-2, AB 412, Anka, Gökbey, Beli 429 ve MMU'yu yakından inceleme fırsatı buldu.

- Yarışmalara 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım başvurdu

İlk yılından bugüne beş yıldır "TEKNOFEST gençliği"nin yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarışmalarda birincilik elde eden proje ekiplerine ödülleri verildi. TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında toplam 7 milyon liranın üzerinde ödül dağıtıldı.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları, bu yıl 40 ana yarışma-99 farklı kategoride gerçekleştirildi. Yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 5'inci yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne oldu. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye giren takımlara festival kapsamında 7 milyon liranın üzerinde ödül verildi.

- Girişim Programı ilk mezunlarını verdi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde bu yıl ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı'nın ilk dönem mezuniyet töreni TEKNOFEST KARADENİZ'de gerçekleştirildi.

Girişim programının en başarılı girişimleri, törende ödüllerine kavuştu. Ön kuluçka programını başarıyla tamamlayan 20 girişim 100 bin lira hibe almaya hak kazandı. 5 girişim ise hızlandırma programından mezun olarak 200 bin lira hibe aldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı girişimlere toplam 3 milyon hibe desteği sağladı.

Açıklamada, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapanış töreninde teknoloji yarışmalarının ikinci ve üçüncülerine ödüllerini takdim ettiği belirtilerek, "Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda, genç kardeşlerimize destek veren, yol gösteren, anne babalarının ve hocalarının destekleri için de şükranlarımı sunuyorum. Milli Teknoloji Hamlesi sadece gençlerimizin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak, menzile varacaktır." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​



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