Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'e ilişkin, "Altı gün boyunca tam anlamıyla muhteşem bir festival yaşadık. Çocuklarımız için önemli bir fırsat ve büyük bir birikim oldu. Samsun'un uluslararası organizasyonlara her zaman hazır olduğunu ve bu tür dev etkinlikleri çok başarılı bir şekilde düzenleyeceğini tüm dünyaya göstermiş olduk." dedi.

Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 30 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında kentte gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İlk Adım Şehri" Samsun olarak Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifaden Dağlı, festivale Samsun'un ev sahipliği yapmasının kesinleştiği 26 Eylül tarihinden itibaren tüm detayları planladıklarını ve çalışmalara hızla başladıklarını anlattı.

Çarşamba Havalimanı'nda yaklaşık 170 bin metrekarelik dev bir festival alanı hazırladıklarını söyleyen Dağlı, havalimanı bağlantı noktaları, alternatif yol güzergahları ve otopark alanlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini, Fuar ve Kongre Merkezi, 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Lojistik Merkezi ve Çarşamba ilçesinde özel araçlar için 10 bin araçlık otopark alanları oluşturulduğunu, ziyaretçilerin festival alanına ulaşımları için ring seferleri organize edildiğini, kırsal mahallelerdeki öğrencilerin festival alanına ulaşmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

- Geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar hazırlamak için çalışmalar yapıldı

Misafirlerin konaklamaları, ulaşımı, güvenliği ve ihtiyaç duyacakları hizmetlere yönelik ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Dağlı, "TEKNOFEST KARADENİZ festivali özelinde kültür turizmine yönelik tanıtım çalışmaları ve seyahat rotalarına ilişkin çalışmalar yaptık. Gençlerimizin ve çocuklarımızın yararlanabilecekleri bilim merkezleri ve keşif kampüsleriyle gençlik şehri Samsun'da geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar hazırlamak için çalışmalar yapıldı." diye konuştu.

Festivalle birlikte milli teknoloji üretme ve geliştirme alanında oluşacak farkındalığın sanayi sektörüne pozitif yönde bir etki yapmasını beklediklerini de belirten Vali Dağlı, festivalin ulusal ve uluslararası tanıtım açısından büyük bir fırsatı da beraberinde getireceğine, tarihi, doğal ve turistik zenginliklerin tanıtımına katkı vereceğine, bunun da turist sayısına ciddi manada yansıyacağına inandığını aktardı.

Milli Mücadele'nin ilk adımı atılarak, kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'da Milli Teknoloji Hamlesi'nin en güzel yansımalarına ve gövde gösterisine hep birlikte şahitlik ettiklerini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle coşkumuz katbekat artmış oldu. TEKNOFEST'in kalıcı izleri olan Samsun, Vezirköprü ve Çarşamba Bilim Merkezleri ile Samsun ve Canik Çocuk Üniversitelerinin Keşif Kampüsleri açılışları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Avrupa ülkeleri ile dost ve kardeş ülkelerden 900 bini aşan sayıda kişi Samsun'daki TEKNOFEST'i ziyaret etti. Diğer illerle birlikte bunun 1 milyon 250 bin rakamını aştığını biliyoruz. TEKNOFEST KARADENİZ, ülkemizin ve dünyanın birçok bölgesinden de altı gün boyunca televizyon ekranları ve dijital platformlardan takip edildi. Şehrimiz, etkilerini ilerleyen dönemlerde de fazlasıyla hissedeceğimiz önemli bir prestij kazandı."

- "Altı gün boyunca tam anlamıyla muhteşem bir festival yaşadık"

Festival için şehre gelen misafirlerin Karadeniz'in incisi Samsun'un doğasını, tarihini ve zengin kültürünü ve gastronomisini keşfettiğini dile getiren Dağlı, "Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz il ekonomisine hareketlilik getirerek, otelcilik sektörü başta olmak üzere hizmet sektöründeki tüm esnafımıza da doğrudan katkı sağladı. Altı gün boyunca tam anlamıyla muhteşem bir festival yaşadık. Çocuklarımız için önemli bir fırsat ve büyük bir birikim oldu. Samsun'un uluslararası organizasyonlara her zaman hazır olduğunu ve bu tür dev etkinlikleri çok başarılı bir şekilde düzenleyeceğini tüm dünyaya göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

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