Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İlçe Sağlık ile Tanışıyorum" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Kevser Parkı'nda düzenlenen programda vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetlerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Havza Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Aile Hekimlerinin ortak olduğu projenin tanıtımı yapılarak açılışı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında tüm kurumların ortak hareket edeceğini belirtti.

Nayman, "Yapılacak çalışmalarda çok sayıda kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah uygulamaya koyacağımız proje ile proje ortağı kurumlarımızın katkıları ile İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün çalışmalarını en kaliteli ve en hızlı şekilde halkımıza ulaştıracağız." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise proje ortağı olarak gerekli desteğin verileceğini belirterek, "Önceliğimiz hastalandığımızda hastaneye gitmek yerine hastalanmadan sağlığımızı korumak olmalı. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile hem halkımızın bilinçlenmesi sağlanacak hem de geniş kapsamlı sağlık taramaları ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapılacak." dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Havza İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Şahin projenin amaçları ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

- Madeni İşler Esnaf Odası'ndan teşekkür

Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde tamamlanan yağmur suyu hattı için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesine teşekkür etti.

Şahin ve Başkan Yardımcısı Şaban Döndür, Havza Küçük Sanayi Sitesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi tarafından tamamlanan yağmur suyu hattını incelediler.

Tamamlanan yağmur suyu hattının Havza Küçük Sanayi Sitesini büyük bir sorundan kurtardığına ifade eden Şahin, "Esnafımız ve Odam adına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e ve Havza Belediye Başkanı Sayın Sebahattin Özdemir'e teşekkür ediyorum. Bizleri önemli bir sorundan kurtardılar. Özellikle yağmur sezonu öncesi çalışmaların tamamlanması esnafımıza rahat bir nefes aldırdı." dedi.

Sanayi esnafını uyaran Şahin, "Yapılan çalışma ile sanayi sitemizde yağmur suyunun akışı kolaylaştı. Sanayi esnafımızdan ricamız binalar arasında bulunan ve yağmur suyunun akışını sağlamak amacı ile yapılan boşluklara hurda ve benzeri malzemeleri koymamalarıdır." ifadelerini kullandı.

- Havza OSB'de 20 milyon liralık yatırım için yer tahsisi talebi

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tekstil ve ambalaj sanayi üzerine üretim yapılması planlanan ve 20 milyon liraya mal olacak olan bir yatırım için yer tahsisi talebinde bulunuldu.

Havza OSB'de 20 milyon liralık yatırım ile 50 kişi istihdam etmeyi planlayan Seduce Tekstil Ltd. Şti. yetkilileri yapılan tahsis başvurusunun ardından Havza OSB Başkan Vekili Erkan Acar ile birlikte Havza OSB'de incelemelerde bulunarak Acar'dan bilgiler aldı.

Havza OSB Başkan Vekili Erkan Acar, Havza OSB'nin her geçen gün daha fazla yatırımcıyı kendisine çektiğine işaret ederek, "Bunda en önemli etken ulaşım yollarına yakınlığı. İnşallah alan genişleme çalışmalarımız ve mesleki eğitim merkezimizin tamamlanması ile Havza OSB daha da çok yatırımcıyı kendisine çekecektir. Bizler Havza OSB yönetimi olarak ilçemiz ve bölgemizdeki istihdam sorununu çözmek ve ülke ekonomisine katkı vermek adına çalışmalarınıza titizlik ile devam ediyoruz." dedi.

İş İnsanı Sezgin Erdoğan Havza OSB'de tekstil ve ambalaj ürünleri imalatı için 5 bin 254 metrekare alan yer tahsisi için başvuru işlemlerini tamamladıklarını belirterek, "3 bin 500 metrekare üretim alanına sahip olacak olan projemiz 20 milyon liraya mal olacak. Üretime geçtiğimizde 50 kişi istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İş İnsanı Engin Erdoğan ise firma olarak ihracat ağırlıklı çalıştıklarını ifade ederek; "Havza OSB deniz, kara yolu ve demir yolu avantajları ile ikmal konusunda önemli avantajlar sunmakta. Burada ihracat yapan firmaların olması bizim için önemli bir etken." diye konuştu.













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