Samsun'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İlçe Sağlık ile Tanışıyorum" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Kevser Parkı'nda düzenlenen programda vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetlerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Havza Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Aile Hekimlerinin ortak olduğu projenin tanıtımı yapılarak açılışı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında tüm kurumların ortak hareket edeceğini belirtti.

Nayman, "Yapılacak çalışmalarda çok sayıda kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah uygulamaya koyacağımız proje ile proje ortağı kurumlarımızın katkıları ile İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün çalışmalarını en kaliteli ve en hızlı şekilde halkımıza ulaştıracağız." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise proje ortağı olarak gerekli desteğin verileceğini belirterek, "Önceliğimiz hastalandığımızda hastaneye gitmek yerine hastalanmadan sağlığımızı korumak olmalı. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile hem halkımızın bilinçlenmesi sağlanacak hem de geniş kapsamlı sağlık taramaları ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapılacak." dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Havza İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Şahin projenin amaçları ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

- Madeni İşler Esnaf Odası'ndan teşekkür

Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde tamamlanan yağmur suyu hattı için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesine teşekkür etti.

Şahin ve Başkan Yardımcısı Şaban Döndür, Havza Küçük Sanayi Sitesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi tarafından tamamlanan yağmur suyu hattını incelediler.

Tamamlanan yağmur suyu hattının Havza Küçük Sanayi Sitesini büyük bir sorundan kurtardığına ifade eden Şahin, "Esnafımız ve Odam adına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e ve Havza Belediye Başkanı Sayın Sebahattin Özdemir'e teşekkür ediyorum. Bizleri önemli bir sorundan kurtardılar. Özellikle yağmur sezonu öncesi çalışmaların tamamlanması esnafımıza rahat bir nefes aldırdı." dedi.

Sanayi esnafını uyaran Şahin, "Yapılan çalışma ile sanayi sitemizde yağmur suyunun akışı kolaylaştı. Sanayi esnafımızdan ricamız binalar arasında bulunan ve yağmur suyunun akışını sağlamak amacı ile yapılan boşluklara hurda ve benzeri malzemeleri koymamalarıdır." ifadelerini kullandı.

- Havza OSB'de 20 milyon liralık yatırım için yer tahsisi talebi

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tekstil ve ambalaj sanayi üzerine üretim yapılması planlanan ve 20 milyon liraya mal olacak olan bir yatırım için yer tahsisi talebinde bulunuldu.

Havza OSB'de 20 milyon liralık yatırım ile 50 kişi istihdam etmeyi planlayan Seduce Tekstil Ltd. Şti. yetkilileri yapılan tahsis başvurusunun ardından Havza OSB Başkan Vekili Erkan Acar ile birlikte Havza OSB'de incelemelerde bulunarak Acar'dan bilgiler aldı.

Havza OSB Başkan Vekili Erkan Acar, Havza OSB'nin her geçen gün daha fazla yatırımcıyı kendisine çektiğine işaret ederek, "Bunda en önemli etken ulaşım yollarına yakınlığı. İnşallah alan genişleme çalışmalarımız ve mesleki eğitim merkezimizin tamamlanması ile Havza OSB daha da çok yatırımcıyı kendisine çekecektir. Bizler Havza OSB yönetimi olarak ilçemiz ve bölgemizdeki istihdam sorununu çözmek ve ülke ekonomisine katkı vermek adına çalışmalarınıza titizlik ile devam ediyoruz." dedi.

İş İnsanı Sezgin Erdoğan Havza OSB'de tekstil ve ambalaj ürünleri imalatı için 5 bin 254 metrekare alan yer tahsisi için başvuru işlemlerini tamamladıklarını belirterek, "3 bin 500 metrekare üretim alanına sahip olacak olan projemiz 20 milyon liraya mal olacak. Üretime geçtiğimizde 50 kişi istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İş İnsanı Engin Erdoğan ise firma olarak ihracat ağırlıklı çalıştıklarını ifade ederek; "Havza OSB deniz, kara yolu ve demir yolu avantajları ile ikmal konusunda önemli avantajlar sunmakta. Burada ihracat yapan firmaların olması bizim için önemli bir etken." diye konuştu.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da tramvaylar TEKNOFEST KARADENİZ boyunca 920 bin 880 yolcu taşıdı
YEREL HABERLER Samsun'da tramvaylar TEKNOFEST KARADENİZ boyunca 920 ...
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi:
YEREL HABERLER Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i ...
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST KARADENİZ için teşekkür paylaşımı
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST KARADENİZ için ...
TEKNOFEST beşinci yılında 1 milyon 250 binden fazla kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER TEKNOFEST beşinci yılında 1 milyon 250 binden fazla ...
TEKNOFEST´e başvuran takım sayısı 5 yılda 35'e katlandı
YEREL HABERLER TEKNOFEST´e başvuran takım sayısı 5 yılda 35'e ...
İnsansız hava araçlarıyla dakikada 12,5 milyon hektar orman taranıyor
YEREL HABERLER İnsansız hava araçlarıyla dakikada 12,5 milyon hektar ...
Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'e güzel bir final yaptıklarını bildirdi
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'e güzel bir ...
Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Afganistan'da savaşta gözünü kaybeden öğrenci, görme engelliler için cihaz tasarladı
YEREL HABERLER Afganistan'da savaşta gözünü kaybeden öğrenci, görme ...
Düzce Üniversitesi, ürünlerini kendi markasıyla satışa sunuyor
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi, ürünlerini kendi markasıyla ...
T3 Vakfı'nın TEKNOFEST KARADENİZ'deki atölyelerinde 30 bin çocuk eğitim aldı
YEREL HABERLER T3 Vakfı'nın TEKNOFEST KARADENİZ'deki atölyelerinde ...
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ ödül töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ ödül töreninde ...
ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı sona erdi
YEREL HABERLER ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı sona erdi
"Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi"nin birincisi "Simurg" takımı oldu
YEREL HABERLER "Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat ...
Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar ...
Kullanılmış maskeleri evsel atığa dönüştüren cihaza "en iyi akademik buluş" ödülü
YEREL HABERLER Kullanılmış maskeleri evsel atığa dönüştüren cihaza ...
Liselilerin "arı sütü için larva transfer makinesi" TEKNOFEST'te birinci oldu
YEREL HABERLER Liselilerin "arı sütü için larva transfer makinesi" ...
Vezirköprü'de Motosiklet Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Vezirköprü'de Motosiklet Festivali düzenlendi
Tapuda "artırılmış gerçeklik" dönemi
YEREL HABERLER Tapuda "artırılmış gerçeklik" dönemi
Lise öğrencileri kendi enerjisini üreten akıllı sera geliştirdi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri kendi enerjisini üreten akıllı sera ...
Karagöz ve Hacivat'ı robotik kodlama ile perdeye yansıttı
YEREL HABERLER Karagöz ve Hacivat'ı robotik kodlama ile perdeye ...
"Ulak Robot" afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye katkı sağlayacak
YEREL HABERLER "Ulak Robot" afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye ...
Kalorifer peteklerindeki su yangın söndürmede kullanılacak
YEREL HABERLER Kalorifer peteklerindeki su yangın söndürmede ...
Türksat 6A uydusu Cumhuriyet'in 100. yılında uzayda olacak
YEREL HABERLER Türksat 6A uydusu Cumhuriyet'in 100. yılında uzayda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.