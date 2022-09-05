Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir TEKNOFEST KARADENİZ'İ değerlendirdi:

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında kentte gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi.

Demir, yazılı açıklamasında, Samsun'un TEKNOFEST KARADENİZ'e yaptığı ev sahipliği ile isminden söz ettirdiğini belirtti.

TEKNOFEST KARADENİZ süresince Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın tarihi bir kalabalığa tanıklık ettiğini vurgulayan Demir, "Altı gün boyunca coşku hiç dinmedi. İnsanlarda müthiş bir heyecan vardı. Yoğunluk, ilgi üst düzeydeydi. TEKNOFEST amaca hizmet etti. Bütün bölgede, özellikle Samsun'da vatandaşlarımızda, gençlerimizde müthiş bir vizyon değişimi getirecek." ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışmalarının TEKNOFEST ile örtüştüğünü vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bilgiyi, teknolojiyi öne çıkaran vizyon projelere verdiğimiz değer çok daha anlaşılır hale geldi. Belediye Başkanı olarak bu şehrin en mutlu insanı bugünlerde benim herhalde. 22 yıllık siyasi hayatımda bakanlık, milletvekilliği yaptım. Birçok organizasyon düzenledik. Ama bu TEKNOFEST KARADENİZ bambaşka geçti. Ben de ömrümün en heyecanlı en güzel günlerini geçirdim. Emeği geçen herkesi, tüm paydaşları tebrik ediyorum. Belediye çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı da bu ilgiden dolayı canıgönülden kutluyorum."

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