Samsunspor-Manisa FK maçının ardından

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Manisa FK'ye 1-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktör Bayram Bektaş, taraftarların kendisini istifaya çağırdığını ancak görevinin başında olduğunu söyledi.

Bektaş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyundan memnun ama skordan memnun olmadığı kaydetti.

Alınan skor nedeniyle tüm oyuncuların üzgün olduğunu belirten Bektaş, "3 haftadır her anlamda oyun üstünlüğü ve her şeyi sahaya yansıtmışken skoru bulamadık. Bugün bir kez daha futbolun ne kadar acımasız olduğunu gördük. Rakip şut sayılmayacak pozisyonda golü buldu. Üzgünüz. Biz yine zorlayacak, kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakip kale önünde bu kadar pozisyona girip de gol bulamıyorsak, bunda bizim de eksikliğimiz var. Gol atamayınca ne anlatsam faydasız. 4. maçımızda ilk kez kaybettik. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Bektaş, daha ligin başında olduklarını dile getirerek, "Bu takım çok çabuk ayağa kalkar, istenilen seriyi de yakalar. Ben görevimin başındayım. Taraftar bağırır, istifaya çağırır. Ben görevimin başında olduğumu yineliyorum. Taraftar istifaya çağırdığında tepki göstermedim, alkışladım. Benim taraftara saygım sonsuz. Alkışlayarak 'Eyvallah' dedim. Ben buraya adam gibi geldim, adam gibi giderim. Oynanan oyundan memnunum, sadece skoru alamadık." ifadelerini kullandı.





- Eriş: "Bugün top bizi sevdi"





Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, zorlu bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Parolası galibiyet olan ve iyi bir kadrosu bulunan takıma karşı oynadık. Bire birde çok iyi oyuncuları var. Bizi bu maçta başarıya getirecek tek şey daha fazla mücadele ve şanstı. Bugün top bizi sevdi." diye konuştu.



Kadroda 5 genç oyuncuları bulunduğunu aktaran Eriş, "Sezon başı aldığımız her oyuncunun düşük maliyetli olması ilerisi için çok önemli. Oyunun içine katacağımız daha çok genç oyuncumuz var. Karşımızda son derece etkili ve pozisyon yakalayan bir Samsunspor vardı. Mücadele azmimiz ve kalecimiz sayesinde maçı kazandık. Daha ligde uzun bir süre var. Samsunspor gibi kaliteli takımlar geri dönüş yaparlar. Biz Manisa FK olarak ayaklarımız yere sağlam basıyor. Yolumuzu yürümeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.





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