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Havza OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kuruldu

AA

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Erkan Acar, OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kurulduğunu bildirdi.

Havza OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kuruldu

SAMSUN (AA) - Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Erkan Acar, OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kurulduğunu bildirdi.

İstasyonu inceleyen Acar, OSB'de bir firmanın kendi enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla rüzgar enerji santrali kurmak istediğini belirterek, "Firmamızın rüzgar enerjisinden elektrik elde edebilmesi için bir süre bazı verilerin ölçülerek kayıt altına alınması ve çıkan değerlere göre bir çalışma yapılması gerekmekteydi. Firmamız bu değerleri elde etmek için Havza OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kurdurdu." dedi.

İstasyonun yüksekliğinin 80 metre olduğuna işaret eden Acar, "Rüzgarın hızı ve basıncına ilişkin parametreler elde edilirken, rüzgar yön sensörü ile de yön tayin edilecek. Elde edilecek veriler, temiz enerji kaynağı olan bu enerjiden faydalanmak ve enerji ihtiyacını en ekonomik şekilde karşılamak isteyen yatırımcılarımıza kaynak teşkil edecek." ifadesini kullandı.

İncelemeye Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Akekin ile yönetim kurulu üyeleri Alper Gedik ve Dursun İkiz de katıldı.


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