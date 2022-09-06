Kaymakam Atar, Kavak İlçe Emniyet Müdür Vekili Güveli ile görüştü

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SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet görev sorumluluk alanındaki genel asayiş durumu hakkında bilgi veren Güveli, okulların 2022-2023 eğitim öğretim dönemine açılmasıyla okul önleri ve çevresinin yanı sıra umuma açık kafe, internet kafe, kıraathane gibi işletmelerle park ve bahçelerin denetim altında bulundurulacağını söyledi.

Güveli, ayrıca okul ve çevrelerinde görev yapan bütün görevlilere ve velilere uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgi verilerek, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik tedbir ve çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar, her zaman emniyet teşkilatına destek vereceğini ifade etti.





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