Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaret etti.

Sarıcaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçenin modern bir ilçe olması yönünde tüm imkanlarını kullandıklarını belirterek, projelerin hayata geçirilmesi, sorunların sahiplenilmesi ve çözüm odaklı hareket edilebilmesi için Kaymakamlık ve Belediye iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Atar da Sarıcaoğlu'na teşekkür ederek, ilçe menfaatine olan tüm hizmetlere destek vereceğini kaydetti.





- Kavak'ta Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı

Kavak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde Müdürler Kurulu Toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya şube ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda bir önceki eğitim öğretim yılı ile müfredat, öğretim programları, öğretmen, personel ihtiyacı ve görevlendirmeler, destekleme ve yetiştirme kursları, taşımalı eğitim ve servis araçları konularında alınacak tedbirler değerlendirildi.





- Havza TSO'dan eğitim yardımı

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bin aileye 100'er lira değerinde kırtasiye ve giyim çekinin dağıtımına başlandı.

Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, her yıl TOBB'dan sağlanan nakdi destekle ihtiyaç sahibi ailelere okul giderlerine katkıda bulunmak amacıyla yardımda bulunulduğu söyledi.

Bin aileye 100'er lira değerinde olmak üzere toplam 100 bin liralık kırtasiye ve giyim yardımının Havza TSO üyelerine ulaştırıldığını belirten Acar, ihtiyaç sahiplerine üyeler vasıtasıyla dağıtılacağını anlattı.

Böylece ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze de olsa yardımcı olabilmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayan Acar, "Bize bu yardımlarda destek olan TOBB'a şahsım, oda meclisindeki arkadaşlarım ve tüm üyelerimiz adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul idarecilerimize eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini diliyorum." dedi.





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