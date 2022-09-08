Hollandalı iş insanı Çarşamba'da engellilere 88 akülü araç bağışladı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi tarafından "Çarşamba'da biriz birlikte güçlüyüz" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Hollandalı bir iş insanı tarafından 88 akülü araç bağışlandı.



Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Hollandalı iş insanı Ron Gezelle'nin bağışladığı 88 akülü aracın vatandaşlara ulaştırılması için yola çıktığını belirtti.

Çarşamba'da her bir hemşehrilerinin yaşamına dokunabilmek, hayatlarında iz bırakabilmek adına var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Doğan, "18 Eylül Pazar akşamı araç teslim gecesinde saat 20.30'da sevilen sanatçı Koray Avcı, Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleşecek konserde sahne alacak. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz." ifadesini kullandı.

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