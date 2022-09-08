Havza OSB Başkan Vekili Acar'dan devam eden yatırımlara inceleme

SAMSUN (AA) - Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Erkan Acar, OSB'de inşaatı devam eden yatırımları inceledi.

Acar, yaptığı açıklamada, Havza OSB'de 42 sanayi parseli bulunduğunu, bunlardan 13'ünün inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini, 7'sinde yatırımcıların proje aşamasında olduğunu, 7'sinde ise yatırımcıların üretime geçtiğini söyledi.

7 parselde 33 bin 500 metrekare alanda kurulu fabrikalarda 275 kişinin çalıştığını dile getiren Acar, "13 parselde 137 bin metrekare alanda inşaat çalışmalar devam etmekte. İnşallah 8 ay içinde 10 fabrikamız daha üretime geçecek. Böylece yaklaşık 1350 kişinin istihdam edileceğini öngörmekteyiz. OSB'de yatırım ve ihracat yapan 500 firma arasında yer alan iki firmamız da inşaatlarına devam etmekte." diye konuştu.

Havza OSB'de kenevir, hazır giyim, döküm ve inşaat sanayi gibi birçok alanda üretim yapılacağını vurgulayan Acar, "Havza OSB'de 1250 hektarlık genişleme planlanmakta. Şimdiden genişleme alanının 2500 dekarlık kısmı için büyük yatırımcılarda ön talep gelmekte. Havza OSB’yi daha cazip hale getirmek adına ileri biyolojik su arıtma tesisi, trafo indirme merkezi, doğal gaz arzı ve demir yolu yükleme rampası yapımı için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz." diye konuştu.

Acar, Havza OSB'de sosyal alan ihtiyaçlarının da karşılanmaya başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hayırsever iş insanımızın katkısıyla yapılan mesleki eğitim merkezi ile işsiz kardeşlerimizin meslek edinmeleri ve işçi arayan yatırımcılarımızın yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal tesislerimizin ihalesini kısa zamanda yapacağız. Yine OSB'mize cami yapılması için çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz Havza OSB’yi Karadeniz’in en büyük OSB’si yapmak. Yatırımcılara lojistik ve ikmal bakımından önemli avantajlar sağlayan Havza OSB bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için önemli bir yer. Bunun bilinci ve titizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

İncelemeye Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Akekin ile yönetim kurulu üyeleri Alper Gedik ve Dursun İkiz de katıldı.

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