Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Faruk Atar, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başladıklarını bildirdi.

Atar, AA muhabirine, 2022-2023 kış dönemi için gazi, şehit aileleri ile ilçe merkezi ve mahallelerdeki yardıma muhtaç 300 aileye 300 ton kömür dağıtılacağını söyledi.

Kömür almaya hak kazanan ihtiyaç sahiplerinin SYDV Mütevelli Heyeti tarafından belirlendiğini anlatan Atar, "Gazi, şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi ailelere birer ton kömür vermeyi kararlaştırdık. Geçmiş yıllara göre dağıtacağımız kömür miktarındaki azalış, ilçemizin doğal gaza kavuşmasından kaynaklanmaktadır. Havalar soğumadan kömür dağıtımını tamamlayacağız. " dedi.





- Havza'dan Pakistan'a yardım

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Pakistan için başlatılan yardım kampanyası kapsamında ilçelerinde 73 bin 631 lira toplandığını bildirdi.

Nurlu, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dost ve kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen sel felaketinin yaralarının yarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında geçen hafta cuma namazı sonrası yardım topladıklarını söyledi.

Felakette binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini ve 33 milyon insanın etkilendiğine işaret eden Nurlu, "İlçemizde merkez ve mahalle camilerimizden Pakistan'a yardım kampanyasına 73 bin 631 lira toplandı ve ilgili yardım hesabına havalesi yapıldı. Zor günümüzde yanımızda olan kardeşlerimize zor günlerinde yardım eden tüm hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.





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