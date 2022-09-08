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Samsun'da cankurtaranlar deniz sezonunda 109 kişiyi boğulmaktan kurtardı

AA

Samsun'da cankurtaranlar deniz sezonunda 109 kişiyi boğulmaktan kurtardı

SAMSUN (AA) - Samsun'da deniz sezonunun açılmasıyla göreve başlayan cankurtaranlar, 3 ay içinde 109 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da 1 Haziran'da göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranların görevi, 7 Eylül itibarıyla sona erdi.

Yakakent, 19 Mayıs, Atakum, Tekkeköy ve Terme'de 30 kilometrelik sahil bandında 91 cankurtaran, 9 ATV, 2 zodyak botla vatandaşların can güvenliği için görev yaptı. Sahillerde kurulan kulelerde 3 ay teyakkuz halinde nöbet tutan ekipler, 109 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, Atakum'da 87, Yakakent'te 10, Terme'de 4, 19 Mayıs'ta 4, Tekkeköy'de 2, Alaçam'da da 4 kişi olmak üzere toplam 111 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğine işaret etti.

Cankurtaranların 109 kişiyi boğulmaktan kurtarıldığını vurgulayan Zengin, "2 vatandaşımız ise sudan çıkarılmasına rağmen hayatını kaybetti. Atakum başta olmak üzere Terme'den Alaçam sahillerine varıncaya kadar cankurtaranlarımız yaz sezonu boyunca vatandaşlarımızı korumak için canla başla çalıştı. Denizin çok dalgalı olduğu, rip akıntılarının yaşandığı, tehlike arz eden durumlarda anonslarla vatandaşlarımızın denize girmelerine izin vermedik. Boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlarımıza anında müdahalede bulunduk." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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