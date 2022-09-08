Kavak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde okul ve öğrenci pansiyonlarının 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır olduğu bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Orhan Büyük, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Rıdvan Çelikel Fen Lisesi ile Yaşar Doğu İlkokulunu denetledi.

Denetiminde sınıfları gezerek incelemelerde bulunan Büyük, okul müdür ve idarecilerinden okul içi ve çevresinde yapılan bakım, temizlik, çevre düzenlemesi konularında bilgi aldı.

Okul idarecileriyle de toplantı yapan Büyük, yeni eğitim öğretim yılında yapılması gereken proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.









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