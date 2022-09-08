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GÜNCELLEME - Samsun'da 23 aracın karıştığı kazada yaralananların sayısı 21’e yükseldi

AA

GÜNCELLEME - Samsun'da 23 aracın karıştığı kazada yaralananların sayısı 21’e yükseldi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısı 21’e yükseldi.

Samsun Çevre Yolunda bir tırdan zemine akaryakıt sızması nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Zincirleme kazada 21 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçlarında sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinde yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bir süre trafiğe kapatılan Samsun-Ordu yolu itfaiye ekiplerince temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Polis, olayla ilgili olarak bir tır sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulundan Vali Dağlı, Ankara-Ordu kara yolunun Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında 23 aracın karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiğini belirterek, "Şu anda 21 yaralımız var. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Ayakta tedavi edildiler, taburcu edilenler var, müşahede altında olanların hayati bir sıkıntı yok. Yol tamamen temizlendi ve trafiğe açıldı. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların içinde ailelerimiz ve çocuklarımız da var." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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