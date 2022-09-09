Havza Tapu Müdürlüğü yeni yerine taşınacak

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SAMSUN (AA) - Taşınma işlemleri nedeniyle Havza Tapu Müdürlüğünün 19- 23 Eylül tarihlerinde hizmet veremeyeceğini bildirildi.

Havza Hükümet Konağının depreme dayanıksız çıkması ve ardından tahliye edilmesi üzerine bir süredir Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) ek binasında hizmet veren Tapu Müdürlüğü, okul binasının deprem güçlendirme çalışmaları kapsamına alınmasıyla Bahçelievler Mahallesi Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi karşısına taşınacak.

Yaklaşık bir hafta sürecek taşınma işlemleri boyunca Havza Tapu Müdürlüğü, 19-23 Eylül tarihlerinde hizmet veremeyecek.

Havza Tapu Müdürü Temel Ergin, ilçe merkezinden uzak olan ve ulaşım sıkıntısı çekilen Tapu Müdürlüğünün daha erişilebilir bir noktaya taşınacağını belirterek, taşınmanın tamamlanmasının ardından yeni adreslerinde daha kaliteli hizmet vermeye başlanacağını kaydetti.





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