CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Vezirköprü'de kutlandı

SAMSUN (AA) - CHP Vezirköprü İlçe Teşkilatı, partilerinin 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen teşkilat üyeleri, CHP İlçe Başkanı Onur Bayburtlu'nun önderliğinde anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Bayburtlu, burada yaptığı konuşmada, kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi CHP'nin 99 yaşında olduğunu belirterek, "Bugün bu tarihi mirası coşkuyla kutlamak ve Cumhuriyetimizin İkinci yüzyılını hep birlikte inşa etme kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir sesle beyan etmek için buradayız." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP'nin Türkiye'nin kuruluş mayasını oluşturan ve genç Cumhuriyeti demokrasiye hazırlayan bir parti olduğunu anlatan Bayburtlu, "Milletin kayıtsız şartsız egemenliğinin iradesini esas alan Cumhuriyetimizi yeniden ortak değer haline getirmek, demokrasi ile taçlandırmak bugün her şeyden daha öncelikli bir görevdir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından tören sona erdi.





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