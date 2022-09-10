Terme Öğretmenevi yemekhanesi hizmete açıldı

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SAMSUN (AA) - Terme Öğretmenevi Müdürü Halit Kamçı, mutfak ve yemekhanenin hizmete açıldığını bildirdi.

Terme Öğretmenevi yemekhanesinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de katıldı.

Yemekhaneyi inceleyen Köse, Kamçı'ya teşekkür etti.

Kamçı, hizmete açılan yemekhane ile Terme'de istihdama da katkı sağladıklarını söyledi.

Terme, Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerindeki taşımalı 10 bin 320 öğrencinin yemek ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Kamçı, "Yemekhanemizde 35, dağıtımda 95, taşımada 12 servis, 34 personel olmak üzere toplamda 200'e yakın kişiye iş sağlamış oluyoruz. Yemekhanemizde hijyen, kaliteli üretim konusunda gıda mühendisi, ambar temsilcisi, aşçı, aşçı yardımcısı ve diğer personele her türlü eğitim verilmiştir." dedi.





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